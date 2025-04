Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à prouver la présence d’une exoplanète avec une orbite perpendiculaire à ses étoiles-hôtes.

Des scientifiques d’une équipe de recherche principalement anglaise a découvert une nouvelle exoplanète. Sa particularité ? Elle orbite de manière perpendiculaire à une paire d’étoiles. Mais, surtout, il s’agit de la première fois que l’on dispose de preuves solides de l’existence de cette planète. Leur étude est publiée ce 16 avril 2025 dans la revue Science Advances.

Des preuves solides pour une exoplanète polaire

Ce n’est pas la première fois que l’on découvre une planète orbitant autour de deux étoiles à la fois. Le plus souvent, elles se situent dans le même que leurs étoiles hôtes. Ce n’est pas la première fois non plus que l’on soupçonne l’existence de planètes sur un axe perpendiculaire aux étoiles binaires, appelées des exoplanètes polaires. En revanche, c’est la première fois que les scientifiques réussissent à apporter des preuves solides à cette théorie.

Dans un communiqué de l’Observatoire Européen Austral, Thomas Baycroft, doctorant à l’université de Birmingham, qui a dirigé l’étude, exprime sa joie : « Je suis particulièrement heureux de participer à la détection de preuves crédibles de l’existence de cette configuration. »

2M1510 AB, une paire de naines brunes avec une exoplanète en orbite perpendiculaire // Source : DESI Legacy Survey/D. Lang (Perimeter Institute)

Le petit nom de cette nouvelle exoplanète exceptionnelle ? 2M1510 (AB) b. Ses étoiles hôtes ? Deux jeunes étoiles naines brunes. Ce sont « des objets plus grands que des planètes géantes gazeuses, mais trop petits pour être des étoiles proprement dites », peut-on lire dans le communiqué.

Une « binaire à éclipses », c’est quoi ?

Autre fait surprenant : ces deux naines brunes forment une « binaire à éclipses », c’est-à-dire un système où les deux étoiles s’éclipsent l’une l’autre depuis la Terre. Il n’y a qu’un seul autre système pareil connu dans l’espace de nos jours et il possède la seule exoplanète avec une orbite perpendiculaire.

Amaury Triaud, co-auteur de l’étude et professeur à l’Université de Birmingham, s’enthousiasme : « Une planète en orbite non seulement autour d’un système binaire, mais d’un système binaire composé de deux naines brunes, et qui plus est sur une orbite polaire, c’est vraiment incroyable et passionnant ».

Impression d’artiste d’une exoplanète autour de deux naines brunes // Source : ESO/M. Kornmesser

Ce qui ajoute du sel au plaisir de cette découverte de cette exoplanète, c’est qu’elle était totalement fortuite. L’équipe étudiait alors des caractéristiques physiques et orbitales des étoiles naines quand ils ont remarqué des phénomènes étranges concernant la trajectoire de leur orbite.

Thomas Baycroft raconte : « Nous avons passé en revue tous les scénarios possibles et le seul qui soit cohérent avec les données est celui d’une planète sur une orbite polaire autour de cette binaire. » Amaury Triaud conclut : « Dans l’ensemble, je pense que cela montre à nous, astronomes, mais aussi au grand public, ce qui est possible dans l’Univers fascinant dans lequel nous vivons. »

