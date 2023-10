Une vaste campagne d’observations du satellite BlueWalker 3 confirme son extrême luminosité. Les astronomes sont inquiets, car l’engin de AST SpaceMobile brille davantage que des étoiles.

Les satellites ne sont pas toujours les amis des astronomes. Si certains de ces objets artificiels sont très utiles pour faire progresser la science, d’autres perturbent les observations. Pendant l’été 2023, des satellites Starlink ont ainsi volé la vedette aux étoiles filantes des Perséides. De nouvelles recherches, publiées le 2 octobre 2023 dans la revue Nature, confirment l’impact d’un autre satellite : BlueWalker 3. Il est tellement brillant qu’il surpasse la luminosité d’étoiles visibles depuis la surface de la Terre.

« Les grandes constellations de satellites artificiels lumineux en orbite terrestre basse posent d’importants défis à l’astronomie au sol », rappellent les auteurs du texte. Selon leurs travaux, le satellite de télécommunications BlueWalker 3 est parfois si brillant que son éclat dépasse de 99 % celui des étoiles visibles depuis des lieux sombres sur Terre.

BlueWalker 3, particulièrement brillant en avril 2023. // Source : Via X @Marco_Langbroek

Le satellite BlueWalker 3 brille même au crépuscule

BlueWalker 3 est un satellite conçu par le fabricant texan AST SpaceMobile. Comme l’explique son concepteur, BlueWalker 3 doit « fonctionner directement avec des appareils mobiles standard non modifiés » (autrement dit, des téléphones). Il s’agit d’un prototype d’une flotte plus large de satellites censés permettre un accès au haut débit mobile partout sur la planète. L’engin évolue en orbite autour de la Terre depuis le 10 septembre 2022.

Or, « l’énorme réseau d’antennes du satellite et sa couleur blanche lui permettent de réfléchir une quantité considérable de lumière solaire vers la Terre, ce qui le fait briller même au crépuscule », souligne Nature dans un article relayant la nouvelle étude. Les chercheurs ont voulu quantifier plus précisément les effets de ce satellite, et se sont pour cela engagés dans une campagne d’observations à travers le monde. BlueWalker 3 a ainsi été observé depuis le Chili, les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Maroc.

La magnitude permet de décrire l’éclat apparent d’un astre céleste. Plus sa magnitude est faible, plus il est lumineux. La magnitude limite de l’œil nu est de 6, celle de la pleine Lune de -12,6.

« La luminosité maximale du satellite a atteint une magnitude apparente de 0,4. Le nouveau satellite est ainsi devenu l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne », constatent les scientifiques dans l’étude. À titre de comparaison, si cette valeur correspondait à la magnitude d’une étoile, cela signifierait qu’elle aurait été l’une des 10 plus brillantes du ciel. BlueWalker 3 est bien plus lumineux que ce que l’Union astronomique internationale (IAU) recommande pour les satellites artificiels en orbite basse, à savoir une magnitude maximale de 7.

Ce n’est que le début d’une plus vaste constellation de satellites

L’inquiétude des astronomes est d’autant plus grande que le déjà trop brillant BlueWalker 3 n’est qu’un prototype, censé ouvrir la voie à une constellation de 90 satellites semblables. AST SpaceMobile prévoit d’en lancer 5 autres au début de l’année 2024. L’entreprise, sollicitée par Nature, a répondu qu’elle travaillait avec la Nasa et des groupes d’astronomes sur ce sujet.

Pour l’instant, les astronomes devraient pouvoir continuer d’utiliser des solutions de contournement, en modifiant l’orientation de leurs télescopes pour observer le ciel et éviter ainsi les satellites d’AST SpaceMobile. Toutefois, il ne faudra pas composer qu’avec les engins lancés par cette entreprise. D’autres constellations de satellites qui risquent de perturber les observations astronomiques sont en projet, voire déjà en train de se concrétiser (SpaceX, Amazon). Avec elles, « le ciel nocturne sera immédiatement modifié », estime Patrick Seitzer, astronome émérite à l’université du Michigan, cité par Nature.

