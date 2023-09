Dans les profondeurs marines de l’Alaska, une expédition scientifique a fait une drôle de découverte : un « orbe » doré. Il s’agit probablement d’un œuf, mais personne ne sait à quelle espèce il appartient.

L’équipage de l’Okeanos Explorer est resté pantois face à sa découverte. Ce navire d’exploration scientifique était alors en mer, au beau milieu du golfe d’Alaska, le 30 août 2023. Ils s’affairaient à piloter un petit sous-marin robotisé, en explorant les fonds marins de la région, à quelque 3 300 mètres de profondeur. C’est alors que la caméra embarquée — qui retransmettait via un streaming en direct — a révélé une étrange structure, comme une sorte de chapeau à la texture dorée et brillante.

Sa forme arrondie, en son centre, lui a valu rapidement le surnom d’« œuf doré » ou d’« orbe doré ». Mais, derrière ce surnom, peu d’explications. À bord, les scientifiques étaient perplexes : ils ne sont pas parvenus à identifier leur trouvaille. Ils ont procédé à la remontée de l’orbe, mais cela n’a pas fait étonnamment avancer les réponses pour l’instant.

La piste de l’œuf privilégiée, mais quelle espèce ?

« Les profondeurs marines ne sont-elles pas délicieusement étranges ? », a commenté le chef d’expédition, Sam Candio, sur le site du NOAA — National Oceanic and Atmospheric Administration –, l’agence américaine à laquelle appartient ce navire. Car, à ce jour, l’orbe n’a pas pu être identifié par une simple observation à l’œil nu. Le seul moyen, pour tirer les choses au clair, est de faire appel est à une analyse en laboratoire — où les outils sont « plus sophistiqués » que ceux embarqués sur le navire. Il s’agit notamment de conduire une analyse ADN.

« Il y a clairement un gros trou dedans, donc quelque chose a essayé d’y entrer ou d’en sortir »

Une seule chose est certaine : l’origine de l’orbe est biologique. C’est sa nature exacte qui reste à préciser. Pour les scientifiques à bord, il pourrait s’agir de l’enveloppe d’un œuf, d’une éponge morte ou encore d’un corail. « Il y a clairement un gros trou dedans, donc quelque chose a essayé d’y entrer ou d’en sortir », a déclaré l’un des chercheurs durant le stream de la découverte, avant qu’un autre ajoute avec ironie que « cela ressemble au début d’un film d’horreur ».

L’étrange objet, de nature biologique mais encore non identifié, a été ramené sur Terre pour analyse ADN en laboratoire. // Source : NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Heureusement, une fois à bord, tout danger a été exclu. Dans tous les cas, trois scénarios sont possibles :

Une espèce déjà connue, qui n’a pas pu être identifiée à l’œil nu ;

Un stade de vie encore inconnu d’une espèce déjà connue ;

Une espèce jusqu’alors totalement inconnue.

L’hypothèse de l’œuf reste privilégiée. « Nous pensons à un œuf en raison de sa texture. Il semble charnu et n’a pas d’anatomie évidente », explique Kerry Howell, écologue des fonds marins, auprès de The Guardian. Le trou est également un bon indice. « Mais il ne ressemble à aucun œuf que j’ai déjà vu », ajoute-t-elle. « Si c’est un œuf, la question la plus intéressante est de savoir à quoi il appartient. Il est très gros. Ce n’est pas un petit œuf de poisson. C’est quelque chose de grande taille. »

Il n’est pas rare que les explorations des fonds marins mènent à découvrir de nouvelles espèces. Ces expéditions scientifiques permettent justement d’élargir la connaissance taxonomique — c’est-à-dire la classification des espèces vivantes. D’ailleurs, pour Sam Candio, cette nouvelle découverte rend humble et « nous rappelle à quel point on en sait peu sur notre propre planète et combien il nous reste à apprendre et à comprendre sur notre océan. »

