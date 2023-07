Après 2 mois de silence radio, le petit hélicoptère de la Nasa sur Mars a repris contact. Ingenuity avait cessé de communiquer avec le rover Perseverance en plein vol.

Ingenuity, l’hélicoptère de la Nasa sur Mars, restait bien silencieux depuis quelque temps. Déposé à la surface de Mars par le rover Perseverance en avril 2021, le petit robot volant qui avait tant donné satisfaction semblait perdu. Pendant 2 mois, il ne donnait plus de nouvelles. Finalement, il n’est pas mort : la Nasa a confirmé le 30 juin 2023 qu’Ingenuity a bien repris contact avec la Terre.

L’agence spatiale se veut même rassurante, en indiquant que cette période silencieuse était anticipée. « Le décrochage des communications était attendu. Après le vol 52 du 26 avril, l’hélicoptère a atterri dans une zone où une colline bloquait la communication entre lui et le rover. Jusqu’à présent, les données indiquent que tout va bien avec le giravion, et Ingenuity pourrait voler à nouveau bientôt », résume le Jet Propulsion Laboratory dans un tweet.

Une image prise pendant le vol du 26 avril, reçue 2 mois plus tard. // Source : NASA/JPL-Caltech

Le petit hélicoptère martien était devenu silencieux alors même qu’il était encore en vol, le 26 avril, et qu’il redescendait vers la surface de Mars. Rappelons qu’Ingenuity ne peut pas envoyer directement des informations vers la Terre : il communique d’abord avec le rover Perseverance, qui sert de relais vers les équipes contrôlant la mission d’Ingenuity. À cause de cette colline entre le rover et le site d’atterrissage de l’hélico, le contact a donc été rompu. Il a fallu attendre le 28 juin, lorsque Perseverance a franchi la colline, pour renouer le contact avec Ingenuity.

Pourquoi abandonner l’hélico seul sur Mars pendant si longtemps ?

Il peut sembler très étrange d’avoir décidé de poser l’hélico dans un endroit d’où l’on savait qu’il ne pourrait plus communiquer durant 2 mois. Mais, ce 52e vol était important : Ingenuity, qui s’est envolé sur une distance de 363 mètres au-dessus de la surface de Mars, devait prendre des images du terrain pour aider l’équipe scientifique responsable du rover.

Par ailleurs, Ingenuity doit toujours garder de l’avance sur son gros compagnon, dont la mission reste prioritaire — même si cela implique de rompre temporairement le contact. Voilà pourquoi la Nasa a préféré attendre 63 jours, qui peuvent paraître une éternité, pour savoir si le dernier vol de l’hélico s’est bien passé.

Perseverance devait franchir la colline le séparant de l’hélico. // Source : Capture d’écran Nasa Science Mars

La mission d’Ingenuity n’est pas finie. « Les données qui nous parviennent indiquent que tout va bien pour le premier aéronef sur un autre monde. Si les autres contrôles de santé d’Ingenuity sont tout aussi positifs, l’hélicoptère pourrait voler à nouveau dans les deux semaines à venir », estime la Nasa dans son communiqué.

