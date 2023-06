Les médicaments périmés ou ouverts depuis trop longtemps ne doivent pas être jetés n’importe où ni n’importe comment. Il faut les rapporter en pharmacie. Voici tout ce qu’il faut connaître sur leur recyclage.

En faisant le tri dans l’armoire à pharmacie de sa salle de bain, il arrive fréquemment de découvrir des médicaments périmés ou ouverts depuis bien longtemps, comme le Doliprane par exemple. On peut alors être tenté de les jeter dans la poubelle des ordures ménagères.

Pourtant, ce n’est pas une bonne idée. Comme d’autres déchets, les médicaments qui ont dépassé la date de péremption ne doivent pas être jetés n’importe comment. Certains médicaments doivent être recyclés — mais pas dans la poubelle jaune. Voilà tout ce qu’il faut savoir.

Que faire des médicaments périmés ?

Les médicaments périmés ou ouverts depuis trop longtemps doivent être rapportés dans une pharmacie pour permettre leur recyclage. Il n’est pas nécessaire de les rapporter dans la pharmacie qui a délivré le médicament : toutes les pharmacies sont obligées légalement d’accepter de récupérer des médicaments à recycler.

Où rendre les médicaments non utilisés ?

Vous trouverez un plan des pharmacies proches de chez vous sur le site de Cyclamed, une association qui collecte des médicaments non utilisés (MNU).

Comment donner les médicaments à la pharmacie ?

Tout commence par le tri de vos médicaments dans l’armoire à pharmacie : mettez de côté les médicaments périmés et ceux dont vous n’aurez plus besoin. Dans le cas des médicaments périmés, deux situations sont possibles :

Le médicament a dépassé sa date de péremption indiquée sur l’emballage,

Le médicament est ouvert depuis trop longtemps (cela arrive souvent avec des sirops, des gouttes, des sprays…).

S’il s’agit d’un médicament censé se conserver dans des conditions bien précises, comme un vaccin au réfrigérateur, attention : si vous ne savez plus s’il a été conservé correctement, il vaut mieux le considérer comme à jeter.

Une fois le tri effectué, vous pouvez retirer les éléments en papier et en carton, le plus souvent les boîtes et les notices, pour les recycler dans la poubelle jaune. Les pharmacies n’ont pas besoin de les récupérer. Toutefois, ne sortez pas les liquides des flacons ou les gélules des plaquettes (même s’il ne reste qu’une gélule dans la plaquette). Cette illustration de Cyclamed est un bon résumé de ce qu’il faut faire.

Résumé en un coup d’œil. // Source : Cyclamed

Il ne faut surtout pas vider dans un évier les flacons, pour ensuite mettre le verre au recyclage : rapportez les liquides dans leur flacon d’origine à la pharmacie.

Glissez les médicaments à jeter dans un sac puis apportez le tout dans une pharmacie.

Les sirops pour la toux périmés ne vont pas dans l’évier ! // Source : Canva

Quels médicaments peut-on recycler ?

Le recyclage des médicaments concerne aussi bien ceux qui sont délivrés avec ordonnance que ceux librement disponibles en pharmacie. Il faut recycler les médicaments sous forme de :

Comprimés,

Gélules,

Pommades et crèmes,

Sirops, ampoules,

Gouttes,

Aérosols, sprays,

Désinfectants à base de chlorhexidine ou avec le statut de médicament.

De manière générale, lisez bien la notice pour savoir comment jeter vos médicaments. Certains exigent des mesures spécifiques pour leur élimination, car ils sont très toxiques — comme des médicaments anticancéreux ou des rétinoïdes contre l’acné.

Comment jeter les autres produits vendus en pharmacie ?

D’autres produits que les médicaments, que l’on peut toutefois acheter dans les pharmacies, ne sont pas concernées par cette filière de recyclage. Il peut s’agir notamment :

Des dispositifs médicaux, comme les thermomètres, seringues, lentilles de contact, lunettes, pansements,

Des compléments alimentaires,

Les produits chimiques à usage domestique (nettoyants),

Les produits vétérinaires,

Les résultats d’examen de biologie ou les radiographies,

Les produits cosmétiques (démaquillants, vernis, crèmes solaires, parfums).

Les aiguilles et seringues doivent être mises dans des boîtes sécurisées (distribuées par les pharmacies) et rapportées dans certaines pharmacies, à part du sac des médicaments à recycler. Il ne faut surtout pas les mettre dans la poubelle de déchets ménagers ou dans la poubelle jaune, car ce sont des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

Parmi les désinfectants, qui rentrent dans la catégorie des produits chimiques, attention s’ils sont à base d’alcool. Il faut alors respecter les règles de votre commune sur les déchets chimiques.

Certains produits, comme les lunettes ou radiographies, font l’objet de revalorisations : renseignez-vous auprès de l’organisme qui vous les a transmis.

Si vous n’arrivez pas à déterminer si un produit est un médicament ou non, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de Cyclamed.

Pourquoi ne faut-il pas jeter ses médicaments à la poubelle ?

Lorsque les médicaments sont recyclés, cela ne signifie pas qu’ils sont réutilisés pour d’autres patients ou dans d’autres pays. Ils sont traités pour être éliminés, afin de limiter le plus possible leur impact sur l’environnement. Ainsi, ils sont incinérés et contribuent à la production d’énergie, selon le ministère de la Transition écologique.

La nature chimique des médicaments présente un risque pour l’environnement et les animaux, si ces produits se retrouvent dégradés dans les eaux ou les sols. Les médicaments peuvent se transformer en composés toxiques, même pour l’humain, s’ils finissent dans des eaux que l’on consomme.

Trier régulièrement les médicaments de son armoire à pharmacie et recycler ceux qui sont périmés évite aussi le risque de prendre un médicament périmé.

Comment bien conserver les médicaments ?

Bien recycler ses médicaments est facilité si vous commencez déjà par bien les conserver. Il est conseillé de ranger les médicaments dans une armoire à pharmacie pour les centraliser et les protéger de la lumière, de l’humidité et de la chaleur. De préférence, en hauteur, afin d’éviter que les enfants puissent y accéder seuls.

Les médicaments se conservent dans leur boire d’origine et avec la notice. Si vous vivez à plusieurs, vous pouvez noter sur la boite le nom de la personne qui utilise le médicament. Notez aussi la date d’ouverture, cela vous évitera de consommer le médicament s’il est ouvert depuis trop longtemps.

