Le ciel devrait prendre une teinte orangée dans une partie de la France. Des poussières du Sahara arrivent jusque dans le sud-est du pays, cette semaine du 19 juin 2023.

Une partie de la France devrait prendre une teinte ocre ou orange ces prochains jours. Un peu plus d’un an après un épisode similaire, des poussières du Sahara sont attendues jusqu’en France cette semaine. La Corse, Marseille ou encore Nice seront directement concernées, selon les informations du Parisien.

Le sud-est de la France devrait être concerné par le phénomène, jusqu’au jeudi 22 juin. « Importantes remontées de sable en provenance du Sahara ces prochaines heures et prochains jours dans le sud-est de la France. Le ciel aura un aspect laiteux et les poussières pourront même masquer le soleil », résume sur Twitter Anthony Grillon, météorologue et fondateur du site spécialisé Météo Contact, le 20 juin 2023.

🔴 Importantes remontées de #sable en provenance du #Sahara ces prochaines heures et prochains jours dans le sud-est de la #France. Le ciel aura un aspect laiteux et les poussières pourront même masquer le soleil. pic.twitter.com/f23PjSLpmV — Anthony Grillon 🌪 (@AnthoGrillon) June 20, 2023

Des poussières du Sahara apportées par le Sirocco : qu’est-ce que c’est ?

Depuis le lundi 19 juin, le Sirocco souffle sur la Méditerranée. Il s’agit d’un vent puissant et particulièrement chaud, provenant du nord de l’Afrique et capable de transporter des poussières de sable du Sahara jusqu’en Europe. Le phénomène n’est pas rare et s’était déjà produit en mars 2022 en France. Comme le précisent nos confrères de France 3, le phénomène est expliqué par la présence d’une dépression à proximité du Maghreb, qui soulève des poussières désertiques en grandes quantités. Le sable est ensuite déplacé sur des milliers de km, par le Sirocco.

D’après le Parisien, c’est en Corse que les concentrations de poussières risquent d’être les plus importantes. « La Corse se trouve dans un flux de sud-ouest qui apporte sur le territoire des particules d’origine désertique. Celles-ci vont s’ajouter aux particules fines déjà présentes notamment en zone urbaine. Le sud et l’ouest de la Corse devraient être les zones les plus touchées par l’épisode qui pourrait durer encore 24 heures », confirme Qualitair Corse, qui surveille la qualité de l’air en Corse.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo indique également un épisode de pollution et une vigilance orange, en raison de « poussières désertiques » dégradant la qualité de l’air dès ce mardi 20 juin. « Les reliefs et vallées alpines pourraient être les plus touchés, la journée du mercredi 21 juin s’annonçant comme la plus impactée », prévient l’association.

Généralement, de tels épisodes peuvent provoquer des hausses de la pollution de l’air. Vous avez peut-être aussi entendu dire que du césium radioactif se trouve dans les sables du Sahara et qu’il est dangereux : il faut toutefois rester mesuré quant au niveau de radioactivité, qui n’est normalement pas dangereux avec des taux d’exposition courts. Lors de tels épisodes où la pollution de l’air est élevée, il est recommandé de privilégier des sorties brèves et d’éviter les efforts, notamment sportifs, en plein air — notamment pour les personnes fragiles (asthmatiques, âgées…).

Le sirocco est aussi à l’origine d’un pic de chaleur en Corse, qui passe en vigilance canicule avec des températures atteignant 40 degrés Celsius pour la première fois de l’année.

🥵 Le sirocco apporte une chaleur suffocante dans l'ouest de la Corse ce 20 juin. À 13h30, la station de Sartène relève 40,2°C ! Ce sont les premiers 40°C de 2023 en France. 🌡 pic.twitter.com/UXlUVEOapu — Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2023

