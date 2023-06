Après le tremblement de terre ressenti le 16 juin dans l’ouest de la France, une réplique importante s’est déclenchée très tôt cette nuit.

La terre a de nouveau tremblé significativement, samedi 17 juin, dans l’ouest de la France, selon les autorités et les témoignages sur place. Un séisme qui s’est avéré être une réplique du fort séisme ressenti vendredi 16 juin, en fin d’après-midi, le long de la façade Atlantique, dans les environs de Bordeaux, Limoges et Rennes.

Selon le bureau central sismologique français, la réplique a été détectée à 4h47 du matin, à 24 kilomètres de Niort, et non loin de La Rochelle et Rochefort. La secousse a été moins intense que celle d’hier — une magnitude de 5,1 cette nuit, contre 5,8 la veille –, mais suffisante néanmoins pour être là encore ressentie par les habitants des environs.

#Séisme : 17/06/2023, 24 km au SW de Niort (79, à 4h27 heure locale, Magnitude = 5,1 (MI)) selon CEA – Communique du Bureau central sismologique francais

« Habitante de la Rochelle, quartier Mireuil, j’ai ressenti les deux secousses dans mon immeuble, tout a tremblé. Super flippant, en deux secondes tout peut arriver sans qu’on puisse faire quoi que ce soit », a commenté par exemple une internaute sous un message de la préfecture des Deux-Sèvres. D’autres internautes ont aussi indiqué avoir perçu le sol trembler quelques secondes.

La préfecture a fait savoir que des pompiers étaient mobilisés et menaient des actions de reconnaissance auprès des personnes les ayant appelés et pour vérifier l’état des bâtiments — notamment ceux qui ont pu être fragilisés lors du premier tremblement de terre. Aucune victime n’est à déplorer pour l’heure et aucun dégât majeur n’a été constaté.

Une secousse assez forte pour réveiller les habitants

Selon l’échelle d’intensité des séismes, reprise dans les bilans du bureau central sismologique français, une secousse de niveau 5 est considérée comme forte. Elle est ressentie par des personnes aussi bien dans les bâtiments qu’à l’extérieur et est susceptible de réveiller les personnes endormies — plusieurs témoins ont confirmé avoir été réveillés cette nuit.

Sur les bâtiments, continue le musée de sismologie et collections de géophysique, les constructions peuvent être agitées d’un tremblement général. À l’intérieur, des objets suspendus se balancent plus ou moins fortement, les assiettes et les verres se choquent, du mobilier lourd peut tomber et certaines fenêtres et portes peuvent fortement battre.

Les zones sismiques en France. // Source : Gouvernement

En France métropolitaine, les séismes notables sont assez rares — contrairement à plusieurs territoires d’outre-mer, comme Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Selon le gouvernement, « le niveau de sismicité est très faible à moyen dans l’Hexagone », mais il y a quelques zones qui sont davantage exposées à ces activités en sous-sol.

C’est le cas des régions longeant les Pyrénées et les Alpes, ainsi qu’une bonne partie de la façade est du pays. On trouve également une zone conséquente à cheval entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine — là où le séisme et sa république se sont justement produits. Une zone dans le nord et une autre dans le centre du pays sont aussi suivies avec attention.

Le gouvernement rappelle aux personnes se trouvant dans la zone de rester à l’écart de tout édifice qui pourrait avoir été fragilisé. Si jamais une nouvelle secousse se produisait, il convient de rester à distance des fenêtres et de ne pas se trouver à côté ou sous du mobilier qui pourrait vous tomber dessus. S’abriter sous une table solide est recommandé.

