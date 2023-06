L’Agence spatiale européenne (ESA) organise un événement en direct depuis l’orbite de Mars. C’est une initiative assez inédite : des images obtenues par la sonde Mars Express seront diffusées.

Bientôt le week-end ! Et, si, pour entamer en beauté le premier week-end du mois de juin 2023, vous regardiez Mars ? C’est possible, même sans bouger de votre bureau. L’Agence spatiale européenne (ESA) organise un événement inédit : des images prises en direct de la planète rouge seront diffusées (quasiment) en direct.

Le choix de la date n’est pas un hasard : ce vendredi 2 juin 2023 correspond au 20e anniversaire de la mission Mars Express. Cette sonde de l’ESA est partie le 2 juin 2003, afin de collecter des données depuis l’orbite martienne. Avec cette mission, l’ESA lançait pour la première fois une mission d’exploration d’une autre planète du système solaire.

Comment voir en direct les images de Mars Express

Quand ? Le vendredi 2 juin 2023, à partir de 18h.

Le vendredi 2 juin 2023, à partir de 18h. Où ? Sur la chaine YouTube de l’ESA, ou dans la vidéo ci-dessous.

Sur la chaine YouTube de l’ESA, ou dans la vidéo ci-dessous. Quoi ? Des images obtenues quasiment en direct de la planète Mars, par la sonde européenne Mars Express, pendant 1 heure.

À quoi s’attendre lors de ce direct de l’ESA depuis Mars ?

Cette diffusion est, selon l’ESA, « ce qui se rapproche le plus d’une vue en direct de la planète rouge ». Il faut s’attendre à voir toutes les 50 secondes de nouvelles images de la surface de la planète, envoyées par une caméra de surveillance installée à bord de Mars Express.

Rappelons qu’il faut toujours un délai pour observer Mars avec des missions spatiales, de l’ordre de 3 à 22 minutes (en fonction de la position de Mars et de la Terre autour du Soleil). « Nous n’avons de preuves que de son état passé qu’une fois que la lumière a rebondi sur elle ou a envoyé par les orbiteurs et les atterrisseurs qui l’explorent, et qu’elle a voyagé jusqu’à la Terre », résume l’ESA dans son communiqué.

Ainsi, pendant le direct de l’ESA, il y aura un délai de 18 minutes entre le moment où Mars Express capturera les images et celui où nous les verrons. Dans la configuration actuelle, il faut 17 minutes à la lumière pour voyager de Mars vers la Terre, puis un minute pour que les données passent dans les serveurs et câbles au sol.

L’opération est d’autant plus complexe que la caméra de Mars Express n’a pas été prévue pour cela. « Il s’agit d’une vieille caméra, à l’origine prévue à des fins techniques, à une distance de près de 3 millions de km de la Terre — cela n’a jamais été tenté auparavant, et pour être honnête, nous ne sommes pas certains à 100 % que cela fonctionnera », concède James Godfrey, en charge des opérations spatiales au centre de contrôle de la mission (à Darmstadt, Allemagne), dans la description de la vidéo sur YouTube.

Malgré tout, les équipes de l’ESA ont choisi d’être optimistes et espèrent bien montrer au grand public à quoi ressemble Mars… quasiment comme si nous étions des « Martiens ».

