Après des expériences satisfaisantes, le Japon envisage de lancer un satellite produit en grande partie à partir bois. Une innovation au potentiel énorme, nommée LignoStella.

Si les États-Unis et la Nasa font office de leader dans le domaine spatial, il ne faut pas oublier les autres pays. Le Japon est par exemple bien avancé dans la matière, avec diverses innovations qui ont permis d’énormes progrès. Et la dernière trouvaille de chercheurs japonais, qui s’apprêtent à lancer un satellite fabriqué à partir de bois, en fait partie.

Sur le site Phys.org, des chercheurs de l’université de Kyoto ont partagé le 16 mars 2023 les résultats d’une expérience qu’ils ont menée. Son but est simple : déterminer à quel point le bois est apte à résister dans l’espace.

Un bois résistant à l’espace

Pour la réalisation de cette expérience, le groupe de chercheurs a travaillé avec l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) et l’entreprise japonaise d’exploitation forestière, Sumitomo Forestry. Ils ont également pu compter sur l’aide de l’astronaute japonais Koichi Wakata, qui a récupéré dans l’espace les échantillons depuis l’ISS, dans le cadre de la mission SpaceX CRS-26 qui a eu lieu entre novembre 2022 et janvier 2023.

Les chercheurs ont réalisé l’expérience à bord de l’ISS // Source : NASA Johnson

Ce partenariat a permis d’exposer trois types de bois à l’environnement hostile de l’ISS et d’obtenir des résultats concluants. Les chercheurs ont en effet constaté que le matériau n’est pas affecté par les particules solaires, les rayons cosmiques environnants et les changements brusques de température. Dans de telles conditions, le bois pourrait même, selon les chercheurs, rester intact pendant 10 mois.

Avec trois types de bois qui ont été testés, les chercheurs ont pu constater que le bois de magnolia est le plus durable, en particulier grâce à sa résistance globale. Celui-ci ne s’est pas fissuré, ne s’est pas écaillé, n’a subi aucune déformation et n’a pas été victime de dommage superficiel, même après avoir passé près d’un an en orbite terrestre basse.

Du bois dans un satellite : une démarche écolo ?

En confirmant la résistance du bois dans l’espace, les chercheurs ont aussi annoncé que le matériau serait utilisé pour construire un satellite expérimental qui sera envoyé dans l’espace en 2024. Le satellite, surnommé LignoStella, verra les parties habituellement construites avec de l’aluminium remplacées par le bois. Ce n’est donc pas tout le satellite dans son ensemble qui sera en bois.

Représentation 3D de ce à quoi pourrait ressembler LignoStella. // Source : Sumimoto Forestry

Mais c’est une avancée énorme pour l’industrie aérospatiale, notamment d’un point de vue écologique. En rentrant dans l’atmosphère terrestre, un satellite en bois brûlerait entièrement à sa rentrée. L’inverse d’un satellite en métal qui se brise souvent en morceaux et qui provoque la dispersion de déchets spatiaux, dont l’impact environnemental est énorme.

Le bois apporte aussi des avantages techniques, en partie parce qu’il ne bloque pas les ondes électromagnétiques. Cela permettrait au satellite LignoStella de loger ses antennes à l’intérieur de son corps en bois plutôt qu’à l’extérieur. Cette astuce permettrait de construire une structure plus simple. Une perspective réjouissante, donc, d’autant plus que LignoStella n’est pas le premier projet de ce type.

