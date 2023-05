L’ESA a révélé les premières images captées par son dernier satellite météorologique. L’occasion d’observer la Terre avec une précision inégalée.

Le 13 décembre 2022, la fusée Ariane 5 lançait le Meteosat Third Generation Imageur-1 (MTG-I1). Un lancement important pour l’ESA, qui envoyait dans l’espace le premier satellite d’une nouvelle génération destinée à révolutionner les prévisions météorologiques en Europe. Depuis, le MTG-I1 partage de temps à autre des images de la Terre, et l’une d’entre elles s’est révélée particulièrement précise.

Partagée sur le site de l’ESA le 4 mai 2023, cette image montre une grande partie de l’Europe du Nord et de l’ouest et de la Scandinavie recouverte de nuages. Elle nous permet également de voir que le ciel est un peu plus clair au-dessus de l’Italie et des Balkans occidentaux.

MTG-I1, nouveau monsieur météo

Pour l’ESA, l’obtention de cette image démontre tout le potentiel du satellite météorologique. La directrice des Programmes d’observation de la Terre de l’ESA, Simonette Cheli, a notamment déclaré que « cette image est un bel exemple de ce que peut accomplir la coopération européenne dans l’espace. Le niveau de détail révélé par l’image de MTG-I1, jusqu’ici inatteignable sur l’Europe et l’Afrique depuis une orbite géostationnaire, nous permettra de mieux comprendre notre planète et les systèmes météorologiques qui la façonnent.»

Les instruments embarqués sur le satellite vont dans ce sens. Ils produisent des images avec une résolution et une fréquence bien plus élevées que ceux embarqués sur les satellites Meteosat de deuxième génération. Avec le MTG-I1, il est par exemple possible de rendre visibles des détails importants, comme les tourbillons de nuages au-dessus des îles Canaries, la couche de neige sur les Alpes ou les sédiments dans l’eau le long de la côte italienne, qui sont tous visibles dans ce cliché, pris le 18 mars 2023 par le satellite.

Une précision plus forte pour prévoir les aléas météo violents

Cette précision devrait permettre, selon le directeur général de l’EUMETSAT Phil Evans, « d’amorcer une nouvelle ère dans la prévision des événements météorologiques violents ». Pour cause, « le niveau de détail observé dans cette image pour les nuages est extrêmement important pour les météorologistes. Ces détails issus d’images à haute résolution, associés au fait que les images seront produites plus fréquemment, signifient que les prévisionnistes seront en mesure de détecter et de prévoir plus rapidement, et avec plus de précision, les événements météorologiques violents. »

Si cette technologie est le fruit d’une expertise européenne, elle devrait aussi profiter aux autres continents. L’ESA indique notamment que sa technologie pourrait permettre à la communauté de l’Organisation météorologique mondiale d’améliorer la surveillance du climat à long terme, les applications marines, la météo agricole et apportera une contribution importante à l’initiative « Alertes rapides pour tous », en particulier sur le continent africain.

