Une rare éclipse de Soleil a lieu dans la nuit du 19 au 20 avril 2023 : une éclipse solaire hybride. Même si les Français de l’hexagone ne peuvent pas y assister, il reste possible de vivre le phénomène en direct, en ligne.

La prochaine éclipse de Soleil est imminente : c’est un phénomène encore plus rare que les éclipses solaires habituelles, car il s’agit d’une éclipse hybride — on parle aussi d’éclipses totales-annulaires ou éclipses mixtes. Les Français n’ont pas la chance de voir cette éclipse, à moins d’avoir fait le déplacement dans l’hémisphère sud.

L’éclipse traverse par ailleurs une majorité d’espaces maritimes, ce qui la rend d’autant plus difficile à admirer, notamment dans sa phase centrale. Le phénomène débute au sud de l’océan Indien et s’achève dans l’océan Pacifique. Toutefois, il reste possible de vivre cette éclipse hybride en direct, même depuis la France, grâce à plusieurs vidéos.

Suivez l’éclipse solaire hybride du 20 mai 2023 en direct

Quand ? Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril 2023, à partir de 3h30 (heure de Paris).

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril 2023, à partir de 3h30 (heure de Paris). Où ? Sur la chaine YouTube de Time and Date.

Sur la chaine YouTube de Time and Date. Quoi ? La première éclipse de Soleil de l’année 2023, qui a la particularité d’être hybride.

Le Gravity Discovery Centre and Observatory, en Australie, organise également un événement pour vivre en direct l’éclipse. Le live sera diffusé sur la chaine YouTube du centre. Les images seront captées depuis la ville d’Exmouth, dans l’ouest du pays, à partir de 4h.

Il est aussi possible de suivre l’éclipse grâce à la Nasa, qui diffuse un événement en direct dès 4h30. Les images de l’éclipse seront obtenues depuis l’Australie, à nouveau.

À quoi s’attendre pendant cette éclipse solaire hybride ?

Lors d’une éclipse hybride, l’éclipse change d’aspect avec le déplacement de l’ombre de la Lune sur la surface de la Terre. L’éclipse peut être totale ou annulaire, selon l’endroit d’où elle est observée.

Évidemment, comme lors de toutes les éclipses annulaires et totales, l’éclipse hybride implique une phase partielle : au début et à la fin de l’éclipse, le Soleil est partiellement éclipsé par la Lune. Puis, l’éclipse devient annulaire, et ensuite totale. Elle redevient ensuite annulaire.

Éclipse solaire, phase partielle. // Source : Canva

L’éclipse complète dure 5 heures et 24 minutes, mais la phase hybride est plus courte, 3 heures et 19 minutes. Afin de mieux suivre les images que vous allez voir en direct, voici les circonstances de l’éclipse, à l’heure de Paris.

Phase Moment Début de l’éclipse 3h34 Début de la phase hybride 4h37 Maximum de l’éclipse 6h16 Fin de la phase hybride 7h56 Fin de l’éclipse 8h59

Vous avez la chance d’observer cette éclipse de Soleil ? Attention à vos yeux

Même si peu de Français devraient regarder le phénomène en vrai, il est toujours primordial de rappeler que l’observation du Soleil ne se fait pas n’importe comment. On ne regarde jamais le Soleil directement, sous peine de graves lésions de votre œil. Une éclipse solaire s’observe uniquement avec des lunettes adaptées, récentes (et non des lunettes de Soleil, à proscrire absolument).

Sans cet équipement, il faut opter pour des méthodes d’observation indirectes, afin de ne prendre aucun risque. Il y a beaucoup d’autres phénomènes astronomiques à admirer à l’œil nu, sans danger pour vos yeux, alors ne vous en privez pas en prenant des risques inconsidérés pendant les éclipses de Soleil.

