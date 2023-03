[Deal du Jour] La hausse du prix de l’électricité donne envie de s’intéresser aux énergies vertes. Afin de se couper (un peu) du réseau électrique traditionnel, Jackery propose toute une gamme de générateurs solaires compacts adaptés aux appartements et maisons, et qui conviennent aussi à un mode de vie plus nomade. De nombreux modèles de générateurs solaires sont actuellement en promotion, le bon moment pour s’essayer à l’énergie verte.

C’est quoi, ces promotions sur les générateurs solaires ?

Avec le code PROMOS15, Jackery propose sur son site officiel de nombreuses réductions sur ses générateurs solaires :

– 270 € sur le générateur solaire Jackery 1000 et ses deux panneaux solaires SolarSaga 100W qui passe au prix de 1 529,15 €, au lieu de 1 799 €

– 585 € sur le générateur solaire Jackery 1000 Pro et ses quatre panneaux solaires SolarSaga 200W qui passe au prix de 3 314,15 €, au lieu de 3 899 € Le même modèle, mais avec seulement deux panneaux solaires de 80W chacun, vendu habituellement 1 699 €, passe au prix de 1 445,15 €.

– 540 € sur le générateur solaire Jackery 2000 Pro et ses deux panneaux solaires SolarSaga 200W ‘ qui passe au prix de 3 059,15 €, au lieu de 3 599 € .

Générateurs et panneaux solaires peuvent s’acheter indépendamment l’un de l’autre. Le générateur 240, idéal pour palier aux pannes de courant, est l’option la plus économique pour débuter. Il est au prix de 240 €. Les panneaux solaires sont disponibles à l’unité, à partir de 211,65 € pour les modèles 80W, et 280,50 € pour les modèles 100W.

C’est quoi, Jackery ?

Jackery est une entreprise californienne fondée en 2012, bien connue des possesseurs de camping-car et vans. Elle propose, en effet, des générateurs électriques qui apportent aux nomades du monde moderne, une énergie verte, indispensable pour alimenter au quotidien leurs appareils électriques. Afin de toucher un plus large public, Jackery souhaite maintenant séduire les sédentaires, en appartement ou en maison. Si vous êtes prêt à investir dans l’énergie renouvelable et faire par la même occasion des économies d’électricité, ces stations électriques Jackery peuvent être une excellente solution.

Quand bien même, ils soient conçus pour l’extérieur, il n’est pas difficile d’imaginer d’autres usages aux générateurs solaires de Jackery. Leur taille compacte est pratique, y compris dans une pièce en intérieur. Quant aux panneaux qui les accompagnent, ils peuvent se replier sur eux-mêmes afin de prendre le moins de place possible et ainsi, se déplacer ou se ranger facilement. La marque californienne propose des appareils parfaitement utilisables dans un jardin, sur une terrasse ou un balcon, à condition d’avoir l’exposition et l’ensoleillement nécessaires. Panneaux déployés et générateur allumé, vous pourrez aisément alimenter en électricité une cabane à outils, éclairer et animez une soirée en extérieur, ou utiliser divers appareils électriques dans votre appartement.

Bien que leurs finitions soient sommaires, les générateurs sont conçus pour résister aux chocs. Les panneaux solaires bénéficient quant à eux de la certification IP67 pour les modèles SolarSaga 200 W et IP68 pour les modèles SolarSaga 80W, et résistent donc aux intempéries et à la poussière.

Peu encombrant, le Jackery 1000 pro s’installe facilement // Source : Jackery

Générateur solaire Jackery 1000 et 1000 Pro

Les 1000 et 1000 Pro sont des générateurs qui offrent un compromis intéressant, entre leur taille compacte et leur puissance suffisante pour alimenter de petits appareils et des équipements électriques. Le générateur solaire 1000 possède un format compact, 33,3 × 23,3 × 28,3 cm pour un encombrement minimum. Il est vendu avec deux panneaux solaires SolarSaga de 100 W. Ce modèle est facilement transportable et avec son poids de moins de 10 Kg, le déplacer d’une pièce à une autre ne posera aucun problème. Sa batterie au lithium de 1 000 watts et d’une capacité de 1002Wh (46,4Ah), offre une puissance nominale de 1000W et une puissance de pointe de 2000W. Elle est capable de faire fonctionner un mini-frigo ou un téléviseur pendant une dizaine d’heures. Comptez entre 7 h et 8 h pour la recharger avec deux panneaux solaires.

Le 1000 Pro est sensiblement le même générateur, en dehors de la présence d’une charge rapide. Branché à une prise domestique, le générateur 1000 Pro se charge entièrement en moins de deux heures, soit jusqu’à trois fois plus rapidement que le générateur solaire 1000. La présence de 2 ports USB-C et 2 ports PD 100W fournit une alimentation régulière pour les appareils type smartphones, iPads, ou ordinateurs portables. La version Pro est aussi livrée au choix avec deux panneaux solaires de 80W, ou 4 panneaux de 200W. Comptez respectivement 9 heures ou 2 heures de recharge avec ceux-ci.

Le générateur solaire Jackery 1000 Pro convient pour une utilisation en intérieur // Source : Jackery.

Le générateur solaire Jackery 2000 Pro

Le générateur solaire 2000 Pro possède une batterie de 2000W et offre une puissance de 2 200W en courant alternatif et une puissance de pointe de 4 400 W. Deux fois plus puissante que les 1000 et 1000 Pro, c’est le générateur le plus polyvalent de Jackery. Malgré ses presque 20 Kg, son format reste tout de même compact et sa puissance convient parfaitement à un usage domestique, dans le cas d’une panne de courant par exemple. Sa connectique très complète, 2 prises 230 V, 4 ports USB-C et A et une prise CC de 12 V, lui permet de se charger de façon classique sur secteur en moins de 2 h, mais aussi de l’associer à un total de 6 panneaux solaires 200W pour une recharge rapide de 2 h 30.

