Petits ou grands, connaisseurs, connaisseuses ou néophytes, cartésiens ou rêveurs, les fans d’astronomie sont de plus en plus nombreux et nombreuses et méritent les meilleurs des cadeaux ! Ça tombe bien, Numerama connaît énormément d’ouvrages récents, dans lesquels vous pouvez piocher pour compléter votre hotte.

Le saviez-vous ? Les nuits fraîches d’hiver sont le meilleur moment pour observer le ciel et les étoiles. D’abord, parce que les nuits sont plus longues (pas besoin d’attendre minuit pour avoir un ciel bien noir), mais en plus, comme il fait froid, l’humidité de l’air a tendance à geler au sol, ce qui rend l’atmosphère particulièrement limpide et transparente.

Mais si vous préférez un bon chocolat chaud au coin de la cheminée, les livres sont un autre moyen d’admirer les merveilles de l’Univers sans avoir à porter gants et vestes rembourrées. Voici donc notre sélection 2022 des beaux livres sur le ciel que vous pourriez trouver (ou poser) sous le sapin de Noël.

Les livres pour les fans d’astronomies qui débutent

Si vous débutez en astronomie, sachez tout d’abord qu’il n’est pas obligatoirement besoin d’instruments comme les lunettes ou les télescopes pour découvrir le ciel. Il existe quantité de phénomènes parfaitement observables à l’œil nu. Pour vous y préparer, nous vous proposons :

Pour les plus jeunes (9-12 ans) Le grand livre pour observer les étoiles

Pour les plus grands, cette réédition du Petit guide du ciel d’André Juin.

Tous deux vous aideront à vous repérer dans le ciel en apprenant à reconnaître les constellations, ces figures géométriques qu’on imagine entre les étoiles. Les cartes du ciel fluorescentes incluses vous permettront, où que vous soyez sur Terre, de ne jamais vous perdre dans les étoiles.

Pour aller un peu plus loin

Si vous êtes débutants ou débutantes, mais que vous avez envie d’aller plus loin que l’observation des constellations, feuilletez le Guide du chasseur d’étoiles de David Prosper, Linda Shore et Vivian White ou le Guide de l’astronome débutant de Tom Kerss et Radmila Topalovic. Ces deux ouvrages, plus généralistes, vous donnent tous les bons conseils pour bien débuter votre nouvelle passion d’astronome amateur.

Comment choisir votre paire de jumelles ou votre télescope ? Comment bien préparer une nuit d’observation ? Comment concevoir un kit basique d’astronomie ? Comment pointer un astre invisible à l’œil nu ? Toutes les réponses sont ici.

D’ailleurs, vous pouvez aussi aller faire un tour du côté de notre guide 2022 des meilleurs télescopes à offrir.

Les plus belles images de l’espace sont dans ces livres

Peut-être appréciez-vous plutôt de vous laisser émerveiller par les magnifiques images de l’Univers ? Que vous recherchez le « beau livre » qui flattera votre œil par la stupéfiante beauté des images du télescope Hubble ou des plus grands télescopes terrestres ? En ce cas, allez plutôt feuilleter :

Du Système solaire aux galaxies, des pouponnières d’étoiles aux recoins sombres de l’Univers révélés par des lumières que l’œil ne peut pas voir, découvrez la beauté du Cosmos à toutes les échelles.

Des livres palpitants sur la conquête de l’espace

Une grande partie de ces images n’auraient pas pu être prises sans le siècle passé, où l’humanité a, petit à petit, appris à vivre et envoyer ses machines dans l’environnement le plus hostile qui soit : l’espace.

Cette conquête de l’espace vous sera racontée dans

L’histoire de la conquête spatiale de Jean-François Clervoy et Frank Lehot

60 histoires d’espace en France de Pierre-François Mouriaux et Philippe Varnoteaux.

Vous y découvrirez la petite histoire dans la grande et les chroniques de cette fantastique aventure de l’aérospatiale.

Et les autres planètes, alors ?

Peut-être préférez-vous une planète en particulier… Êtes-vous plus attiré par les déserts glacés de Mars ? Par les fascinants systèmes d’anneaux et de lunes qui entourent Saturne ? Ou par la beauté paisible du berceau de l’humanité, la Terre ?

En fonction de votre réponse, n’hésitez pas à lire

Vous découvrirez la beauté cachée de ces merveilleuses planètes, pour la grande majorité encore inaccessibles à l’humain (mais pour combien de temps encore ?).

Pour les rêveurs et les rêveuses

Philosophes, rêveurs, penseurs, nous ne vous avons pas oubliés. Si vous êtes en quête du sens de l’Univers, si vous vous demandez quelle est notre place dans ce vaste Cosmos, piégés entre infiniment grand et infiniment petit, nous vous conseillons ces deux ouvrages :

Vous y découvrirez au moins que vous n’êtes pas seuls à vous poser ces questions, et, qui sait, peut-être trouverez-vous même quelques éléments de réponse pour alimenter vos prochaines soirées de réflexion.

Pour les plus experts et expertes d’entre vous

Et voici enfin quelques propositions pour les plus (astro)physiciens d’entre vous. Vous connaissez par cœur la vie des étoiles ? Vous trouvez que la galaxie d’Andromède n’est pas si loin de nous ? Vous avez tellement entendu parler du Big Bang que vous pourriez citer les grandes étapes de la naissance de l’Univers de tête ? Plongez dans les rouages du monde qui nous entoure avec :

Résolvez la noirceur du ciel, étirez votre conscience aux échelles où l’humain n’existe pas et finissez par assister (presque) en direct à la mort de l’Univers. Et pour les plus jeunes, essayez Cosmographie, comprendre l’espace en 100 dessins et schémas, de Michel Marcelin.

Un petit bonus…

Pour terminer, notre dernier ouvrage sort du cadre de la science pure pour vous emmener à la découverte de l’un des extraterrestres les plus célèbres du 20è siècle : le xénomorphe du film Alien. Plus que sa biologie exotique, que nous dit Alien sur nous ? Sur nos peurs, nos craintes, notre société, notre culture, nos mythologies ? À Numerama, on l’a adoré.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.