À l’approche des fêtes, on fait un petit rappel sur le délai à partir duquel le vaccin contre le coronavirus est efficace après injection.

Les fêtes de fin d’année sont l’instant des grands rassemblements familiaux et amicaux — on festoie, on mange, on s’offre des cadeaux. Depuis que la pandémie s’est installée, cette période pose toujours la question de la protection contre le covid face aux risques de cluster — la protection de soi, comme la protection des autres.

Or, dorénavant, on sait que la seconde dose de rappel — ou 4e dose — est globalement ouverte à toute personne majeure qui le souhaite. C’est d’autant plus pertinent à une période où les personnes fragiles côtoieront potentiellement plus de monde. Jusqu’à quand est-ce utile de se faire vacciner pour ces événements festifs ?

Personne âgée vaccinée contre le covid. // Source : Freepik

Il faut 15 jours pour une protection complète

La protection commence à se constituer après 7 jours, mais, pour qu’elle soit pleinement efficace, il faut attendre environ deux semaines. C’est à partir de là, et seulement à partir de là, que le système immunitaire sera vraiment paré pour bloquer une attaque du coronavirus SARS-CoV-2. Un vaccin fonctionne effectivement sur une mécanique de préparation : le corps apprend (ou réapprend en cas de rappel) à combattre un pathogène, cela prend du temps. Être exposé trop tôt au covid après l’injection risque de ne pas freiner la maladie.

Concrètement, si l’on rapporte ces délais aux fêtes, cela signifie que :

Pour Noël, c’est maintenant ou jamais pour une protection un minimum utile, et cela commence déjà à être un peu tardif (dans l’idéal, il aurait fallu se faire vacciner le 12 ou le 13 décembre ). Si vous loupez le coche, il faudra peut-être accentuer les gestes barrières.

Pour le Nouvel An, en revanche, c'est le bon moment — il commencera à être tard dès le 20 décembre.

À noter que, dans tous les cas, il n’y a pas que les fêtes : la vaccination contre le covid demeure de toute façon recommandée, même si vous loupez ces délais spécifiques pour cette période.