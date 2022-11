La population mondiale a franchi officiellement les 8 milliards de personnes ce 15 novembre 2022, annonce l’ONU. Ce chiffre était de 6 milliards en 2000.

L’humanité a franchi une étape dans la croissance des populations. L’Organisation des Nations Unies (ONU) annonce que, ce mardi 15 novembre 2022, nous sommes officiellement 8 milliards de personnes sur Terre. Il aura fallu précisément 12 ans pour que nous passions de 7 milliards à 8 milliards. Lors de l’an 2000, la population mondiale n’était que de 6,1 milliards. En 1974, nous étions 4 milliards. Le chiffre a donc doublé en cinquante ans.

Comment expliquer l’augmentation d’un milliard d’humains et d’humaines en à peine plus d’une décennie ? La réponse, dit l’ONU, est à trouver du côté d’une autre augmentation : celle de la longévité. « Cette croissance sans précédent est due à une augmentation graduelle de la durée de vie humaine grâce à l’amélioration de la santé publique, de la nutrition, de l’hygiène personnelle et de la médecine. » Ce à quoi s’ajoute les « niveaux élevés et persistantes de fécondité dans certains pays.»

2 milliards de personnes en plus sur Terre en 20 ans : oui, c’est beaucoup. // Source : MisterV

Ce chiffre, élevé, pourrait faire peur. Mais Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population, se voulait rassurante le mois dernier lors d’une conférence de presse : « Certains s’inquiètent du fait que notre monde soit surpeuplé, avec beaucoup trop de personnes et des ressources insuffisantes pour assurer leur subsistance. J’affirme ici clairement que le simple nombre de vies humaines n’est pas une cause de crainte. » Une phrase qui se veut tranquillisante… mais manque légèrement d’argumentation.

« Ce cap est l’occasion de célébrer la diversité et les avancées tout en considérant la responsabilité partagée de l’humanité envers la planète », avance quant à lui Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

Où la croissance démographique a-t-elle lieu ?

La croissance démographique s’est concentrée dans les pays aux plus faibles revenus — notamment en Afrique subsaharienne, relève l’ONU. Attention toutefois aux idées reçues quant à l’impact environnemental de ces pays. Certes, une croissance démographique rapide et soutenue « peut contrecarrer la réalisation des objectifs de développement durable », mais l’organisation nuance : « Les pays où la consommation de ressources matérielles et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées sont généralement ceux où le revenu par habitant est le plus élevé, et non ceux où la population augmente rapidement. »

Les 9 milliards d’habitants sur Terre, c’est pour quand ?

L’ONU note cependant qu’une croissance démographique moins soutenue dans les prochaines décennies « pourrait contribuer à atténuer la poursuite de l’accumulation des dommages environnementaux », une atténuation nécessaire pour attendre les objectifs de l’accord de Paris contre le changement climatique.

La prochaine étape logique est celle des 9 milliards de personnes sur notre planète. Faudra-t-il à nouveau 12 petites années pour franchir ce cap ? L’ONU projette ce chiffre plutôt pour 2037 — donc d’ici à 15 ans. C’est un signe « que le taux de croissance de la population mondiale est en train de ralentir », relève l’organisation.

Notre podcast « La 6e extinction »

Pour approfondir les enjeux écologiques de notre ère avec des notes d’espoir, découvrez notre podcast dédié aux menaces qui pèsent sur le vivant : La 6e extinction. Disponible sur toutes les plateformes d’écoute et sur le player ci-dessous. L’épisode 3 est dédié au Dodo : connaissez-vous la véritable histoire de cette espèce emblématique ?