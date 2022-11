Toute la planète ne peut pas assister à l’éclipse lunaire du mardi 8 novembre 2022. Il s’agit d’une éclipse totale. C’est aussi la dernière éclipse de Lune de l’année.

Deux semaines après l’éclipse solaire du 25 octobre 2022 (une éclipse partielle de Soleil), les astres sont de nouveau impliqués dans une éclipse visible depuis notre planète. Le mardi 8 novembre, c’est une éclipse lunaire qui est annoncée. Il s’agit d’une éclipse totale de Lune, durant laquelle ce corps céleste passe dans l’ombre de la Terre.

Contrairement à la dernière éclipse solaire, la France métropolitaine n’a cette fois-ci pas la chance de pouvoir assister à l’événement astronomique le plus marquant de novembre 2022. La Lune est couchée au moment de l’entrée dans la pénombre et se lève après la sortie de la pénombre.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française verront la Lune éclipsée

C’est en Asie, en Australie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord que les observateurs et observatrices vont profiter du spectacle, comme le rappelle la Nasa. Cela veut dire qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’éclipse est observable, relève l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Avant le coucher de la Lune, les Antilles et la Guyane peuvent voir l’entrée dans l’ombre.

Visibilité de l’éclipse de Lune du 8 novembre 2022. // Source : IMCCE

Le tableau suivant indique les circonstances de l’éclipse, et ce à quoi font référence les annotations dans la carte ci-dessus.

Étape Abréviation Heure de Paris Entrée dans la pénombre P1 9h02 Entrée dans l’ombre O1 10h09 Début de la totalité T1 11h16 Maximum M 11h59 Fin de la totalité T2 12h41 Sortie de l’ombre O2 13h49 Sortie de la pénombre P2 14h56

Vous avez fait le déplacement pour voir la dernière éclipse lunaire de 2022 ? Profitez-en bien, car l’éclipse lunaire totale suivante est dans longtemps : il faudra attendre 2025. Quand une éclipse de Lune survient, la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés dans cet ordre. On pourrait, dès lors, se demander pourquoi il n’y a pas d’éclipse de Lune tous les mois, puisqu’on sait qu’il faut environ 29 jours à la Lune pour faire un tour de la Terre. C’est parce que l’orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée, par rapport à l’orbite de la Terre autour du Soleil. Ainsi, la Lune ne passe pas forcément dans l’ombre de la Terre à chaque fois. Une éclipse lunaire ne survient que lorsque les orbites sont alignées.

Regarder une éclipse de Lune demande moins de précautions que l’observation d’une éclipse solaire. Vos yeux suffisent pour en profiter sans aucun danger. Pendant une éclipse lunaire totale, l’astre prend temporairement une couleur rougeâtre. Ceci est dû à la diffusion de la lumière du Soleil à travers l’atmosphère de la Terre (seul le rouge continue de passer). Depuis la Lune, nous verrions une sorte d’anneau rouge entourant la Terre à ce moment-là.