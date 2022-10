Ancien acteur phare de Star Trek, l’acteur William Shatner est parti dans l’espace à bord d’une capsule Blue Origin, pendant quelques heures. Un an après cette expérience, il se livre, et l’expérience fut terriblement triste pour lui.

Le capitaine Kirk a fait un aller-retour dans l’espace. Le voyage avait fait l’actualité, fin 2021 : le célèbre acteur de la franchise de science-fiction Star Trek, William Shatner, embarquait alors à bord d’une navette Blue Origin (l’entreprise de Jeff Bezos). Un an plus tard, il se confie dans son ouvrage Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder. Le magazine Variety en a publié un extrait, début octobre.

Mais ce que vous imaginez sur son témoignage ne correspond probablement pas à ce qu’il raconte : « Tout ce que j’avais imaginé était faux. Tout ce que je pensais voir était faux », admet-il lui-même.

William Shatner dans la capsule de Blue Origin. // Source : Blue Origin

« Une tristesse écrasante »

Lorsqu’il se tourne vers l’espace profond, William Shatner décrit un « vide froid, sombre et noir ». En contraste total avec notre planète. « C’était différent de tout le noir que vous pouvez voir ou sentir sur Terre. C’était profond, enveloppant, englobant », explique-t-il. « Je me suis retourné vers la lumière de la maison. Je pouvais distinguer la courbure de la Terre, le beige du désert, le blanc des nuages et le bleu du ciel. C’était la vie. Nourrissant, soutenant, la vie. La Terre Mère. Gaia. Et je la quittais. » C’est ce qui l’amène à cette terrible conclusion en regardant l’espace : « Je n’ai vu que la mort. »

Il pensait, évidemment, vivre le sentiment inverse. Il imaginait que voir la Terre depuis l’espace lui procurerait une sorte de « catharsis ultime » mettant en valeur la connexion entre tous les êtres vivants. Ce fut tout l’inverse. « Ce fut l’un des sentiments de deuil les plus forts que j’aie jamais rencontrés. Le contraste entre le froid vicieux de l’espace et la chaleur nourricière de la Terre en dessous m’a rempli d’une tristesse écrasante. »

William Shatner et les autres voyageurs dans la capsule de Blue Origin. // Source : Blue Origin

Il songe alors à toutes les catastrophes écologiques qui touchent la planète : l’extinction de nombreuses espèces, les menaces sur la faune et la flore, tout cela en raison des activités humaines. « Cela m’a rempli d’effroi. Mon voyage dans l’espace était censé être une célébration ; au lieu de cela, il ressemblait à un enterrement », confie William Shatner.

L’émotion décrite par l’acteur est bien connue et elle a déjà touché plusieurs astronomes : le sentiment de surplomb ou overview effect. Après avoir vu la planète de loin, depuis l’espace, elle semble être un point bleu pâle fragile et rare. Cela accroît alors le regard écologique.