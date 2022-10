Orange prévoit d’envoyer des SMS à ses clients lors des pics d’énergie. L’objectif de ces textos ? Inciter les internautes à éteindre la box, à passer en Wi-Fi plutôt qu’en 4G, pour limiter la consommation électrique.

L’hiver arrive. Face à la menace d’une pénurie de courant, le gouvernement se dote d’un plan de sobriété énergétique. L’exécutif entend aussi mobiliser les grands groupes, en particulier les plus énergivores, pour qu’ils réduisent leur consommation. Des idées sont par ailleurs mises sur la table pour chasser les usages superflus, comme les panneaux publicitaires lumineux.

Des SMS chez Orange en cas de pic de consommation

La population aussi va être sollicitée, par différents canaux et à plusieurs niveaux. Le 3 octobre 2022, Orange a ainsi fait savoir qu’il adressera des SMS à sa clientèle en cas de pic de consommation. Objectif : inciter les clients à suivre quelques éco-gestes dans la tech, comme éteindre leur box quand ils ne s’en servent pas, passer en Wi-Fi à la maison ou activer le mode veille des Livebox et décodeurs TV.

Orange est le deuxième grand opérateur en France à établir un plan de sobriété énergétique pour l’hiver 2022/2023. Le 27 septembre, Bouygues Telecom a fait de même, avec l’idée similaire de sensibiliser ses clients aux éco-gestes. Dans les deux cas, toutefois, l’essentiel de l’effort se fait en interne, dans les bureaux et les boutiques du groupe, entre autres.

Certains de ces conseils sont classiques et peut-être familiers. On se souvient d’ailleurs que basculer sa connexion mobile en Wi-Fi à la maison figurait parmi les recommandations lors du tout premier confinement, lors de l’arrivée de la pandémie de coronavirus. Le plan était d’éviter un embouteillage de connexion au niveau des antennes relais 4G.

Le Livebox 6. // Source : Numerama

L’extinction d’une box ou le mode veille sont évidemment des conseils valables, au sens où une machine éteinte ou « endormie » consomme nécessairement moins qu’un appareil pleinement opérationnel. Cependant, à l’échelon individuel, les gains attendus seront modestes, que ce soit les économies sur la facture ou le niveau de consommation électrique.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), dans une page publiée en juillet 2022, a publié un tableau montrant la consommation énergétique moyenne annuelle de divers appareils — dans la cuisine, le salon, le bureau et ailleurs. Et il s’avère que la box Internet et le décodeur TV consomment déjà peu par rapport à d’autres machines.

Voilà les valeurs moyennes annuelles de l’Ademe pour les appareils high-tech

Appareil Durée d’utilisation Consommation annuelle

(kWh/an) Coût

(euros) Téléviseur Durée d’utilisation 6h46/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 187 Coût

(euros) 37 Box Internet Durée d’utilisation 22h/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 97 Coût

(euros) 16 Décodeur TV Durée d’utilisation 19h42/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 87 Coût

(euros) 15 Console de jeux Durée d’utilisation 2h42/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 103 Coût

(euros) 18 Ordinateur portable Durée d’utilisation 3h13/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 22 Coût

(euros) 4 Ordinateur fixe Durée d’utilisation 3h54/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 123 Coût

(euros) 21 Tablette / smartphone Durée d’utilisation 1 charge/jour Consommation annuelle

(kWh/an) 3 Coût

(euros) 1

Les consommations apparaissent modestes et le poids sur la facture également. À long terme, toutefois, le poids d’une box Internet n’est pas tout à fait anodin. « Une box allumée en continu consomme autant qu’un petit réfrigérateur en une année », dit l’Ademe. L’Agence ne dit pas qu’il faut se priver d’Internet, mais la nuit, si elle ne sert pas, autant l’éteindre complètement.

Orange, dans son communiqué, note au passage que le mode veille prolongée sur la Livebox 6 permet de réduire la consommation d’énergie de 95 %. Et, si les valeurs du tableau ne sont pas énormes par foyer, par rapport à d’autres postes, le groupe peut arguer qu’il raisonne à un autre niveau, national, avec des millions de clients et des millions de box dans le pays.