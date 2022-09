Emma lance des promos pour les French Days sur de nombreux produits, dont son matelas hybride, élu meilleur rapport qualité-prix selon l’UFC-Que choisir en 2022. L’occasion de profiter d’une literie agréable à moindre coût.

Avec la reprise du travail, il est important de retrouver un rythme de sommeil normal et surtout de qualité. Pour y parvenir, pas de secret : il faut pouvoir compter sur une bonne literie.

Le hic, c’est qu’une literie de qualité a un coût. Un problème auquel Emma a la solution puisque dans le cadre des French Days, le fabricant lance de grosses réductions sur ses matelas, cadres de lit, draps ou oreillers. Emma met aussi en place un ensemble French Days avec un sommier, un matelas hybride, un oreiller, un protège-matelas et une couette pour 750,75 euros contre 1 365 euros en temps normal.

Les offres en bref :

Le matelas Emma Original à partir de 245,65 euros ;

le matelas Emma Hybride à partir de 419,30 euros ;

l’oreiller Emma Original à 51,06 euros ;

le sommier Emma à partir de 212,51 euros ;

l’ensemble French Days à partir de 750,70 euros.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un matelas hybride ?

Loin des matelas classiques, le matelas d’Emma compile deux technologies différentes : la mousse et les ressorts. C’est cette combinaison qui lui donne son appellation « hybride ».

L’avantage d’un matelas hybride est qu’il assure non seulement un meilleur maintien du dos, et donc moins, voire aucune douleur au réveil, mais également une dispersion de la chaleur plus efficace. Fini alors les nuits inconfortables qui se terminent en sueur.

Le matelas Emma Hybride dès 419 euros

En matière de matelas innovant, Emma met la barre très haut. Il faut dire que son matelas Emma Hybride a reçu le titre de « meilleur choix » 2021 selon l’UFC-Que choisir. Celui-ci multiplie les bons points. Outre son très bon maintien de la colonne vertébrale, il encaisse bien les mouvements, ce qui évite de déranger son partenaire lors d’une nuit agitée.

Un matelas qui mêle mousse et ressorts. // Source : Emma

Le matelas Emma Hybride cumule 5 couches différentes :

une housse Ultra-Dry qui se charge de réguler la température ;

de la mousse Airgocell pour le confort et l’évacuation de la chaleur ;

de la mousse à mémoire de forme ;

522 ressorts ensachés AeroFlex pour la ventilation et le maintien ;

de la mousse HRX qui encaisse les mouvements.

Bien entendu, il est possible de détacher la housse supérieure pour la laver. Enfin, Emma propose d’essayer ce matelas pendant 100 nuits. Si vous n’êtes pas convaincu, le fabricant reprend gratuitement votre matelas (livraison comprise) et vous rembourse sous 14 jours.

À l’occasion des French Days, Emma baisse de 30 % le prix de son matelas Hybride, et ce, sur toutes les dimensions (de 80 x 200 cm à 200 x 200 cm). Les prix démarrent donc à 419,30 euros au lieu de 599 euros.

Le matelas Emma Original à partir de 245,65 euros

Bien qu’il ne soit pas hybride, le matelas Emma Original est le matelas le plus vendu par la marque en France. Et pour au moins une bonne raison : il met l’accent sur le confort.

4 couches pour un meilleur confort. // Source : Emma

Composé de 4 couches (housse Ultra-Dry, mousse Airgocell, mousse à mémoire de forme et mousse HRX), il offre une bonne régulation de la température et un soutien efficace de la colonne. Un matelas qui mêle confort et fermeté. Là encore, son bon maintien vous permet de bouger sans déranger votre partenaire.

Il profite lui aussi des 100 nuits d’essais et du retour gratuit. Pour les French Days, Emma applique 15 % de réduction sur le prix du matelas Original, quelle que soit la dimension. Vous pouvez de ce fait profiter d’un bon matelas dès 245,65 euros pour la dimension 80 x 190 cm.

Le sommier Emma à partir de 212,51 euros

Rappelons qu’un bon sommier est tout aussi important que le matelas. Emma n’oublie pas ces accessoires indispensables et propose aussi des promotions sur de nombreux produits.

Un sommier simple à construire. // Source : Emma

À commencer par le sommier classique, fabriqué en France. Simple à monter, il peut être accompagné d’une tête de lit en bois minimaliste. Là encore, toutes les tailles sont à prix cassé. Le sommier 140 x 190 cm passe ainsi à 212,51 euros au lieu de 269 euros, soit une remise de 21 %.

L’oreiller Original à 51 euros

De tous les oreillers proposés par Emma, l’Original est le plus intéressant. Coussin le plus vendu en France par le fabricant, il profite d’une belle réduction de 29 %.

Un oreiller ajustable. // Source : Emma

Il est composé de trois couches de mousses, qu’il est possible de retirer indépendamment les unes des autres pour régler la hauteur. Vous bénéficierez d’un excellent soutien des cervicales, quelle que soit votre position de sommeil. Enfin, la housse en tissu est détachable et lavable facilement.

Avec les French, Days, l’oreiller Original est vendu à 51,06 euros contre 69 euros habituellement.

L’ensemble French Days à partir de 750 euros

Si vous ignorez quoi choisir, Emma vous propose enfin un écosystème entier pour profiter d’une literie complète, clés en main.

Un écosystème de literie complet. // Source : Emma

Celui-ci comprend un matelas Hybride, un sommier, deux oreillers Diamond Degree (un seul si vous optez pour la taille 90 × 200 cm), un protège-matelas et une couette.

Un ensemble disponible à partir de 750,75 euros au lieu de 1 365 euros. Soit une économie de 45 % qui vous permet de jouir d’une bonne literie sans vous ruiner.

