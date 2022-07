L’été est arrivé, les vacances approchent : autant de raisons de mettre le nez dehors la nuit, pour faire un peu d’astronomie. Voici les phénomènes visibles en juillet 2022.

Un phénomène rare a ravi les observateurs et observatrices du ciel en juin 2022 : un « grand alignement de planètes ». Le début du mois de juillet est annonciateur d’autres phénomènes astronomiques notables, accessibles même aux débutants. Il suffit d’ouvrir ses yeux pour les savourer ! Et, peut-être, de sortir une chaise longue pour être plus confortable.

Voici les événements qui vont marquer le mois de juillet dans le ciel.

Les phases de la Lune

À toutes les saisons, pourvu que le ciel ne soit pas trop couvert de nuages, vous pouvez observer la Lune. Chaque mois, on peut s’amuser à suivre ses phases, qui correspondent en fait tout simplement au passage des jours et des nuits sur la Lune.

Le jeudi 7 juillet , c’est la phase du premier quartier de Lune. On peut alors contempler une demi-Lune dans le ciel. On dit aussi que l’astre est en quadrature Est.

, c’est la phase du premier quartier de Lune. On peut alors contempler une demi-Lune dans le ciel. On dit aussi que l’astre est en quadrature Est. Le mercredi 13 juillet , c’est le moment de la pleine Lune. Toute la face visible du satellite est éclairée par le Soleil. Ce n’est pas mystique, c’est juste scientifique.

, c’est le moment de la pleine Lune. Toute la face visible du satellite est éclairée par le Soleil. Ce n’est pas mystique, c’est juste scientifique. Le mercredi 20 juillet correspond au dernier quartier de Lune. Elle est en quadrature Est.

correspond au dernier quartier de Lune. Elle est en quadrature Est. Puis, le jeudi 28 juillet, c’est la nouvelle Lune. Il n’y a rien à voir, puisque sa face tournée vers notre planète n’est alors pas éclairée par le Soleil.

Et oui, on peut aussi voir la Lune en journée. // Source : Unsplash/Ruyan Ayten (photo recadrée)

Les planètes visibles à l’œil nu

Plusieurs planètes du système solaire sont à observer, sans instrument, pendant ce mois de juillet. À noter que la petite Mercure n’est pas visible ce mois-ci.

Planète Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 10 Vénus 4h40 – 5h50 Taureau Mars 2h40 – 5h50 Poissons Jupiter 1h50 – 5h50 Baleine Saturne 0h30 – 5h50 Capricorne Du 11 au 17 Vénus 4h50 – 6h Taureau Mars 2h20 – 6h Bélier Jupiter 1h20 – 6h Baleine Saturne 0h – 6h Capricorne Du 18 au 24 Vénus 5h – 6h Gémeaux Mars 2h – 6h Bélier Jupiter 0h50 – 6h Baleine Saturne 23h30 – 6h Capricorne Du 25 au 31 Vénus 5h10 – 6h10 Gémeaux Mars 1h50 – 6h10 Bélier Jupiter 0h30 – 6h10 Baleine Saturne 23h – 6h10 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Juillet est un peu moins fourni que les mois précédents en autres spectacles astronomiques, mais notez tout de même ces trois conjonctions prometteuses dans votre agenda.

Le samedi 16 juillet , une jolie conjonction entre la Lune et Saturne est à admirer.

, une jolie conjonction entre la Lune et Saturne est à admirer. Le mardi 19 juillet , c’est en dessous de Jupiter que la Lune se glisse.

, c’est en dessous de Jupiter que la Lune se glisse. Le mardi 26 juillet, repérez Vénus juste en dessous du croissant lunaire.

Et voilà, vous êtes prêts et prêtes à faire de l’astronomie en juillet 2022 ! Bonnes observations.