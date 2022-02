Il y aura un Street Fighter 6 avec des graphismes différents

Capcom a officialisé Street Fighter 6 par un petit teaser. Plus d’informations seront partagées d’ici cet été.

« Voici un nouveau Street Fighter. C’est officiel : Street Fighter 6 est en développement ! », peut-on lire en description d’un court teaser qui risque de mettre en ébullition les fans de la saga. À l’occasion de la finale Capcom Pro Tour, Capcom a officialisé, le 21 février, Street Fighter 6. Il s’agit du prochain épisode de la saga de jeux de combat ultra culte.

Pour le moment, peu d’informations ont filtré sur ce Street Fighter 6. La firme nippone n’a donné aucune date de sortie et on ne sait pas, pour le moment, sur quelles plateformes le tire sera proposé. On peut au moins miser sur une disponibilité sur PC et PlayStation 5. Mais on parie que Capcom ne se privera pas de l’immense public présent sur l’ancienne génération de console. À noter quand même que Street Fighter V n’est sorti que sur PC et PlayStation 4. Un retour sur Xbox serait donc une grande nouveauté.

Street Fighter 6 aura-t-il des graphismes plus réalistes ?

Il faudra attendre cet été pour obtenir davantage de détails sur ce Street Fighter 6, amené à durer pendant de très nombreuses années. Initialement sorti en 2016 avec un contenu décevant, son prédécesseur a connu de multiples mises à jour et déclinaisons pour être toujours plébiscité aujourd’hui. La dernière version s’appelle la Champion Edition.

Dans la courte vidéo, on peut observer deux choses : figure emblématique de la saga, Ryu bombe le torse face à Luke. Ce dernier vient tout juste d’être ajouté à Street Fighter V et est amené à incarner le futur de la licence. On peut y voir une sorte de passation de pouvoir entre deux générations.

L’autre point qu’on peut remarquer tient dans la direction artistique choisie : par rapport aux autres opus, ce Street Fighter 6 semble miser sur des graphismes un peu plus réalistes. Capcom a sans doute fait appel à son moteur maison (le RE Engine, utilisé dans les Resident Evil), ce qui expliquerait ce rendu différent.

Street Fighter 6 // Source : Capcom

Pour nous faire patienter jusqu’au lancement, Capcom a, en parallèle, officialisé une énième compilation Capcom Fighting Collection à paraître le 24 juin sur PS4, Xbox, PC et Switch. Elle réunira les dix jeux suivants :