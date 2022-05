Netflix ajoute Exploding Kittens dans son catalogue de jeux vidéo. Ce jeu de cartes soutenu par un financement participatif en 2015 est proposé depuis 2016 sur Android et iOS. Le site de SVOD l’inclut désormais dans son abonnement.

Le catalogue de jeux vidéo accessible grâce à un compte Netflix continue de s’étoffer. Le géant de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) annonce l’arrivée de quatre nouveaux titres pour le mois de mai 2022. Et parmi eux, on trouve le fameux Exploding Kittens. Le principe ? Jouer avec des chatons explosifs. C’est littéralement le concept du jeu.

Votre mission est de tout faire pour empêcher vos chatons de finir dispersés aux quatre coins de la pièce. Bien sûr, des pièges sont cachés dans la pioche et il faut espérer ne pas tomber dessus. Pour éviter le pire, il existe des cartes spéciales qui peuvent être jouées pour éviter de partir en fumée. Mais peut-être ne parviendrez-vous qu’à repousser un peu l’échéance fatidique…

À quoi ressemble le jeu.

Un jeu de cartes né d’un Kickstarter, qui est devenu un jeu vidéo

Si vous avez roulé votre bosse sur le net, peut-être connaissez-vous déjà Exploding Kittens. Il s’agit à la base d’un jeu de cartes, inventé par Matthew Inman, auteur du site humoristique et informatif The Oatmeal. Le projet a vu le jour en 2015 à la suite d’une campagne de financement participatif réussie, avec un gain de 8,7 millions de dollars — il n’en demandait que… 10 000.

Un an plus tard, le jeu a été décliné sur mobile, (Exploding Kittens est sur iOS et à retrouver sur Android). Le jeu est plutôt orienté multijoueur (comme dans le cas d’une partie de cartes), mais il existe aussi un mode de jeu solo. Le jeu est en anglais et est vendu d’ordinaire 1,99 euro. Mais avec un abonnement Netflix, il est possible d’y jouer gratuitement.

Il est à noter que le jeu comportera à terme un paquet d’extension exclusif de cartes sur le thème de la série Netflix qui sortira en 2023. Le jeu mobile sera quant à lui disponible via Netflix à partir du 31 mai. Trois autres jeux sont par ailleurs annoncés pour mai, tous disponibles dès aujourd’hui : Dragon Up, Moonlighter et Townsmen – A Kingdom Rebuilt.