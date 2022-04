Microsoft offre 3 mois de Game Pass sur PC : comment en profiter ?

Microsoft récompense une partie de sa communauté en offrant trois mois de Game Pass. Seuls les utilisateurs PC peuvent en profiter, sous certaines conditions.

Microsoft est d’humeur généreuse à l’occasion de la période de Pâques. Comme l’a repéré Kotaku dans un article publié le 18 avril, la firme de Redmond a décidé de récompenser certains joueurs PC. Sur cette page web, on peut découvrir les contours de cette initiative : les concernés peuvent récupérer trois mois d’abonnement gratuits à la formule PC Game Pass.

Le PC Game Pass, anciennement appelé Xbox Game Pass pour PC et normalement facturé 9,99 € par mois, est l’équivalent sur PC du Xbox Game Pass, soit un catalogue de jeux vidéo auquel on accède par l’intermédiaire d’un abonnement payant. Chaque mois, Microsoft ajoute et retire des titres. Il s’agit d’un vrai argument pour Microsoft sur le marché du gaming, sachant que certaines nouveautés sont disponibles dès le jour de leur sortie.

Xbox Game Pass // Source : Microsoft

Comment recevoir trois mois d’abonnement au PC Game Pass ?

Il faut répondre à différents critères d’éligibilité pour profiter de ces trois mois offerts. Les voici :

Ne jamais avoir été abonné au Xbox Game Pass Ultimate et/ou au PC Game Pass auparavant ;

Avoir joué à Halo Infinite, Forza Horizon 5 et/ou Age of Empire IV sur PC entre le moment de leur sortie et le 28 février.

À noter qu’il suffit d’avoir joué au mode multijoueur d’Halo Infinite — gratuit — pour en profiter. Il faut par ailleurs disposer d’un PC suffisamment puissant, et tournant sous Windows 10 ou 11, pour installer les titres qu’on souhaite découvrir. Le catalogue PC Game Pass réunit aujourd’hui plus de 400 productions, dont certaines issues des éditeurs Electronic Arts et Bethesda.

Si vous êtes intéressé par ce petit bonus, vous avez jusqu’au 30 avril pour lancer cet essai de trois mois. Vous pouvez découvrir votre éligibilité en cliquant à cette adresse et en renseignant vos identifiants Microsoft.

On vous recommande cinq jeux à essayer d’urgence grâce au PC Game Pass :

Death’s Door : un excellent jeu d’action, d’aventure et de réflexion, inspiré des anciens Zelda ;

Doom Eternal : certainement le jeu de tir le plus grisant et frénétique jamais conçu ;

Hades : vous ne jouerez à rien de plus addictif que cette expérience exigeante, tirée de la mythologie grecque ;

It Takes Two : la référence des jeux coopératifs, intelligente et brillante ;

Star Wars Jedi: Fallen Order : la preuve que les adaptations de la saga Star Wars peuvent être réussies.

Sinon, il y a l’embarras du choix : le PC Game Pass assure quantité, qualité et variété pour jouer à moindres frais.