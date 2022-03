Valve a besoin de vous pour améliorer les jeux sur Steam Deck

Valve a intégré un système d’évaluation dans l’interface du Steam Deck. Le but ? S’assurer de la compatibilité des jeux, en demandant directement l’avis aux joueuses et aux joueurs.

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que le Steam Deck est entre les mains de ses premiers propriétaires. Et, désormais, Valve a besoin d’eux. Dans un communiqué publié le 25 mars 2022, l’entreprise annonce une nouvelle fonctionnalité pour sa console portable en rupture de stock (mais qu’il est possible de réserver pour octobre 2022) : la mise en place d’un programme d’avis et de commentaires.

Comme on peut s’y attendre, le but de cette initiative est de récolter un maximum de retours sur les jeux compatibles avec le Steam Deck. « Nous sommes en mesure de récupérer des données objectives (plantages, etc.) pour nous aider à comprendre si notre processus d’évaluation fonctionne bien d’un point de vue technique », peut-on lire. En somme, Valve veut s’assurer que sa procédure de vérification est bien en adéquation avec l’expérience vécue par les utilisateurs.

Steam Deck. // Source : Valve

Une nouvelle fonctionnalité pour le Steam Deck

Ce système d’avis est bien évidemment facultatif (« votre accord pour répondre à nos questions ne vous sera demandé qu’une seule fois, et vous pourrez par la suite vous rétracter à tout moment », est-il précisé). Il demeure néanmoins essentiel, aux yeux de Valve, pour assurer un catalogue vraiment compatible avec la console portable. Si, par exemple, un titre défini comme 100 % compatible n’apporte pas une satisfaction maximale, alors l’entreprise pourra réagir pour revoir son jugement voire améliorer la situation.

Le fonctionnement est simple : si vous acceptez la requête « Pouvons-nous occasionnellement vous demander votre avis ? », alors vous verrez peut-être apparaître des questions dans l’interface. Valve donne l’exemple suivant : « Les tests de Valve indiquent que Portal 2 est ‘compatible’ sur le Steam Deck. Est-ce que cela correspond à votre expérience de jeu ? » Normalement, cette interrogation devrait récolter un maximum de oui.

Quand le Steam Deck vous demande votre avis. // Source : Valve

On rappelle que les jeux de votre bibliothèque Steam peuvent être rangés en quatre catégories :

Compatible ;

Jouable ;

Non pris en charge ;

Indéterminé.

Pour appuyer ce système, Valve propose carrément un outil pour vérifier la compatibilité de sa collection Steam. Il est accessible en cliquant sur ce lien. À mesure que le Steam Deck prendra de l’âge, la console sera toujours plus optimisée et de plus en plus de jeux fonctionneront en offrant une expérience suffisamment confortable.