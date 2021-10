Valve a pensé à tout pour son Steam Deck, console portable dont les premières livraisons sont attendues pour la fin d'année. Y compris à des étiquettes qui renseigneront sur la compatibilité des jeux.

Le Steam Deck, première console portable de l’histoire de Valve, va sortir avec un sacré argument : un catalogue de milliers de jeux, accessibles depuis la plateforme Steam. Et si l’entreprise promet une compatibilité quasi totale, certains titres ne fonctionneront pas correctement — voire pas du tout. Voilà pourquoi Valve est en train de procéder à une immense étape de vérification, qui se matérialisera par des étiquettes — a annoncé l’entreprise dans un tweet publié le 18 octobre.

Valve a rangé les jeux en trois catégories :

« Beaucoup de jeux fonctionnent très bien sur Steam Deck, sans rien faire » ;

« Certains jeux peuvent nécessiter un peu de travail de la part de l’utilisateur » (lire : des réglages) ;

« Quelques jeux peuvent ne pas offrir une bonne expérience sur Steam Deck ».

Sans oublier ceux qui ne fonctionneront jamais (exemple : les expériences en réalité virtuelle). Dès lors, il y aura quatre étiquettes qui apparaîtront sur le logo des jeux, dont la tâche sera de renseigner la compatibilité avec le Steam Deck.

Valve pense vraiment à tout avec son Steam Deck

Ces différents macarons seront essentiels pour s’assurer de la compatibilité de sa bibliothèque Steam avec la console portable. Sur sa page de présentation, Valve promet qu’il existera bientôt « un moyen de vérifier si chacun des jeux de votre bibliothèque est compatible avec Steam Deck avant son lancement. » Ce sera une manière de préparer le terrain en amont de la sortie.

L’intérêt derrière ces simples étiquettes, nécessitant quand même un travail colossal en coulisses (il faut vérifier les jeux un à un), est double. Pour les utilisateurs et utilisatrices, c’est l’opportunité de ne pas installer n’importe quoi sur le Steam Deck — sachant que la capacité de stockage n’est pas très élevée (64 Go pour le modèle de base). Pour Valve, il y a un but plus commercial : sur le magasin Steam, il y aura une section « Excellent sur le Deck » qui sera mise en avant. Nul doute qu’elle incitera à des achats pour rentabiliser la console.

Voici les quatre étiquettes prévues par Valve :

Dénomination Description Compatible « Dès le départ, le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck. » Jouable « Le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer. » Non pris en charge « Le jeu ne fonctionne actuellement pas sur Steam Deck. » Indéterminé « Nous n’avons pas encore vérifié la compatibilité de ce jeu. »

Bien évidemment, comme il s’agit d’un processus long, les statuts des différents jeux sont amenés à évoluer : un jeu décrit comme ‘jouable’ pourra devenir ‘compatible’ grâce à des mises à jour tandis qu’un statut ‘indéterminé’ changera après vérification.

Pour être 100 % compatible, un titre doit répondre à quatre critères :

compatibilité totale avec les contrôleurs,

fluidité exemplaire,

affichage (y compris des textes lisibles)

adaptation au système (notamment les technologies antitriche).

Pour terminer, chaque fiche de jeu donnera des précisions sur la compatibilité avec Steam Deck, qu’elle soit totale ou partielle.

