Zutom, Tusmo : quelles sont les alternatives à SUTOM ?

SUTOM, un jeu formidable, mais un peu trop semblable à MOTUS, va fermer. Heureusement, il existe quelques alternatives pour toutes et tous les accros au site.

C’est avec tristesse que des joueurs et joueuses ont dû apprendre, ce matin du 24 mars 2022, la disparition prochaine de SUTOM. Le jeu est particulièrement addictif (et inspiré du célèbre Wordle) : un gameplay simple, des règles concises, et seulement 6 essais pour trouver des mots de taille variable. Mais SUTOM s’est un peu trop inspiré de l’ancienne émission télévisée Motus, selon France 2, qui a demandé au propriétaire du site de changer de nom. Le développeur amateur a donc pris la décision de fermer. Néanmoins, France Télévisions semble finalement décidé à renoncer à ses poursuites, ce qui pourrait laisser entrevoir une issue plus favorable pour l’avenir du jeu.

C’était un peu notre GOTY (« Game of the Year »). SUTOM laisse derrière lui près de 250 000 joueurs et joueuses esseulés : le site accueillait un large groupe d’aficionados, venant tous les jours relever un nouveau défi. Alors, pour toutes les autres âmes en peine qui, comme moi, cherchent d’ores et déjà des alternatives à SUTOM, voici les solutions que j’ai réussi à trouver.

Tusmo, l’alternative compétitive à SUTOM

Tusmo est un jeu avec un mode compétitif. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part : désolée, mais je ne travaillerai plus jamais. Passer mon temps à essayer de battre des inconnus en montrant le fait que je connais plein de mots est une carrière que je veux poursuivre. Je ne savais pas que c’était mon rêve jusqu’à présent, mais j’ai désormais trouvé ma voie.

En dehors du mode compétitif (qui s’appelle en vrai « multijoueur »), Tusmo propose plein d’autres modes de jeu : vous pouvez bien évidemment faire le mode solo, mais aussi essayez de trouver « la suite du jour », soit un certain nombre de mots, toujours plus long, les uns à la suite des autres.

Jouez à Tusmo ici.

Tusmo est ma nouvelle obsession. // Source : Tusmo

Zutom, l’alternative à SUTOM où il faut être rapide

La Zlan fait partie des rendez-vous incontournables du gaming français. Organisée par le streamer Zerator, la compétition oppose de nombreuses équipes lors d’une suite d’épreuves et de jeux. Quel est le lien avec SUTOM et les mots de la langue française, me direz-vous ? Et bien, c’est tout simplement parce que cette année, l’un des jeux choisis est Zutom, une version modifiée de SUTOM.

Zutom vous propose, lui aussi, plusieurs modes de jeu. Vous pouvez choisir de faire « l’entraînement Zlan », et devrez ainsi essayer de trouver 5 mots en moins de 10 minutes, un chronomètre affiché juste au-dessus de votre grille. La deuxième option est, de prime abord, semblable à la première : là aussi, vous devez trouver 5 mots en moins de 10 minutes. La différence se trouve au niveau des mots à trouver. Dans l’option « entraînement Zlan », les mots sont aléatoires. Avec l’option « série du jour », tous les participants ont les mêmes mots à trouver.

Vous pouvez jouer à Zutom ici.