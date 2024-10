Lecture Zen Résumer l'article

Contrairement à Terrifier 2, Terrifier 3 ne propose aucune scène teasing à la fin de son générique. Pourtant, un quatrième film a déjà été confirmé par le réalisateur Damien Leone.

Les scènes post-génériques, popularisées par les films de super-héros, ont contaminé plusieurs genres. Elles permettent généralement de teaser ce qui va se passer après, afin d’assurer une meilleure continuité au sein d’une même saga (parfois, elles sont totalement inutiles). C’est ainsi que le film d’horreur Terrifier 2 s’est retrouvé avec sa séquence bonus.

Est-ce le cas aussi pour Terrifier 3, le premier film d’horreur interdit aux moins de 18 ans au cinéma, depuis Saw 3 en 2006 ? La réponse est non, alors que le long métrage ouvre la porte en grand à un Terrifier 4, déjà confirmé par Damien Leone, le réalisateur.

L’article contient quelques spoilers sur Terrifier 2 et Terrifier 3.

Pas de scène post-générique pour Terrifier 3

Dans Terrifier 2, la scène post-générique se déroulait dans un hôpital psychiatrique. On y retrouvait Victoria Heyes (Samantha Scaffidi), survivante sérieusement amochée — et méconnaissable — de Terrifier. Devenue incontrôlable à cause du traumatisme et enfermée pour avoir violemment agressé une présentatrice TV, elle se retrouve en train d’enfanter la tête d’Art le Clown (David Howard Thornton), pour que ce dernier puisse « ressusciter » après avoir été « tué ». En naîtra un duo, pour ne pas dire un couple, aux desseins macabres.

Terrifier 3 prolonge habilement cette scène pour assurer un lien narratif avec son prédécesseur, afin de rappeler aux spectatrices et aux spectateurs comment Art le Clown a survécu. Le film se passe cinq ans après les événements de Terrifier 2, pendant la période de Noël (plutôt qu’Halloween), mais il y a donc des flashbacks pour que tout soit clair.

Terrifier 3 // Source : ESC Films

Il est étonnant de voir Terrifier 3 ne pas bénéficier d’une scène post-générique, alors que Damien Leone a déjà officialisé une suite. Cité par Variety en septembre, avant même la sortie du troisième long métrage, il annonçait : « Oui, je vais faire Terrifier 4 », sans davantage de détails. La fin de Terrifier 3 ne laisse aucune place aux doutes : Art le Clown peut bel et bien poursuivre son entreprise d’éviscération, de décapitation et de torture face à Sienna (Lauren LaVera). Mais on n’aura pas d’indice sur le « comment ».

