Que sont devenus Clark Kent et Loïs Lane de la série Smallville ? Le crossover DC Comics diffusé par la CW révèle un nouvel épilogue...

La chaîne américaine The CW crée l’événement en décembre 2019 avec l’un des plus grands crossovers de l’histoire. Elle rassemble, sur plusieurs épisodes, la totalité de ses héros et héroïnes DC Comics. Intitulé Crisis on Infinite Earths, ce crossover donne lieu à de nombreux rebondissements et révèle même un nouvel épilogue d’une série qui vous rappellera la trilogie du samedi : Smallville. Alors, que sont devenus Clark Kent (Tom Welling) et Loïs Lane (Erica Durance) ?

En 2012, une année après la fin de Smallville, la CW faisait renaître un autre superhéros sur nos écrans : Green Arrow, l’archer vert de l’univers DC Comics. Le succès est au rendez-vous, si bien que Berlanti Production agrandit alors cet univers télévisuel avec The Flash et Supergirl deux ans plus tard. Puis les Legends of Tomorrow et Black Lightning débarquent à leur tour, avant d’être rejoints cette année par (l’excellente) Batwoman. Cette galaxie de personnages a donné lieu à l’« Arrowverse » et à de nombreux crossovers chaque année.

Mais Crisis on Infinite Earths est le crossover plus ambitieux d’entre tous, tant par l’aspect culte du comics dont il est adapté que par le nombre de protagonistes impliqués. Tous les superhéros et toutes les superhéroïnes de la CW sont là. Plusieurs interprètes de Superman se côtoient. Celui incarné par Tyler Hoechin, l’Homme d’acier officiel de l’Arrowverse, est évidemment présent. Mais il y en a d’autres. Brandon Routh reprend son costume, plus de dix ans après l’avoir enfilé dans le film de Bryan Singer. Tom Welling quant à lui apparaît quelques minutes dans la ferme des Kent, aux côtés Loïs Lane, elle aussi toujours incarnée par Erica Durance.

Happy ending sur la Terre-167

Alors que le Lex Luthor de la Terre-38 voyage à travers les mondes parallèles pour tenter d’éliminer tous les Superman du Multivers, il va croiser la route de l’Homme d’acier version Smallville (dont on apprend au passage qu’il s’agit de la Terre-167). Pour tuer un kryptonien, les bad guys utilisent généralement de la kryptonite, car c’est l’une des seules solutions. Mais Lex Luthor va avoir une mauvaise surprise : la kryptonique n’a aucun effet sur Clark. Que s’est-il donc passé depuis la fin de la saison 10 de la série — et même depuis la fin de la saison 11 sous forme de comics ?

Le héros de Smallville révèle à ce moment qu’il a abandonné ses pouvoirs il y a bien longtemps pour fonder une famille. Superman est définitivement devenu Clark Kent… et il est même papa ! Avec Loïs Lane, qui apparaît également à l’écran, ils ont des filles. On notera aussi que Loïs continue utiliser le surnom « Smallville » pour désigner Clark et que leur relation semble toujours soudée qu’auparavant. Ce nouvel épilogue a tout d’un « happy ending » : Clark a survécu à toutes les mésaventures qu’il a pu croiser, pour finalement se retirer paisiblement dans la ferme des Kent et y fonder une famille avec l’amour de sa vie. Seule ombre au tableau : le Lex Luthor est devenu président des États-Unis, sur cette Terre.

Ces révélations ont eu un effet plutôt varié chez les fans de Smallville. Certains saluent le plaisir de savoir les personnages bien vivants et heureux, tandis que d’autres trouvent cela bien triste que Clark ait abandonné ses pouvoirs — tout en se plaignant d’une apparition de seulement trois minutes.

