La sélection de mars 2022 est marquée par des chaînes qui vous emmèneront sur les chemins de la podologie, du sport, des cartes Magic, de l’écologie et des cinématiques de jeux vidéo. Bonne découverte !

Pour qui souhaite renouveler ses abonnements sur YouTube afin de découvrir du contenu frais et différent, suivez le guide : pour mars 2022, nous vous proposons cinq nouvelles chaînes sur des thèmes variés. Et comme d’habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, avec de nouvelles vidéos chaque semaine. À dans un mois pour une nouvelle édition !

Hurricane

D’accord, c’est une petite entorse à notre règle qui veut que les chaînes que l’on sélectionne chaque mois puissent être comprises sans avoir besoin de maîtriser une langue étrangère. Mais la chaîne de Hurricane est un incontournable pour les fans de machinimas, surtout pour celles et ceux qui apprécient World of Warcraft. Les cinématiques proposées sont fabuleuses !

Magic Arena FR

Quand nous étions plus jeunes, nous possédions quelques cartes Magic. Voilà, notre connaissance de cet univers s’arrête là. Mais pour les autres qui ont une maîtrise bien plus poussée, la chaîne de Val & PL, deux passionnés, devrait leur plaire. On y parle notamment d’Arena, la version numérique du jeu. Ils présentent des decks, les nouvelles extensions, l’actualité, les résultats de tournois, etc.

Laura Day FIT

Sur YouTube, vous avez une ribambelle de chaînes qui vous proposent de vous aider à vous muscler, à mincir, à vous tonifier, à gagner en cardio. Parmi elles, il y a celle de Laura Day FIT, coach sportive. Elle délivre des conseils pour faire du sport, des exercices à accomplir devant son écran, mais aussi des pistes pour organiser son alimentation selon ses objectifs.

Allopodo

Mycose, verrue plantaire, cor, durillon… derrière ces termes tout à fait charmants se cache une réalité : les pieds ont parfois la vie dure. En prendre soin nécessite parfois de se rapprocher d’un spécialiste. Sur YouTube, il y a Allopodo, une chaîne animée par Pierre, pédicure-podologue. Et vous aurez droit à des conseils très basiques comme : comment bien se couper les ongles des pieds. Hé oui !

Au pays des alternatives

La chaîne Au pays des alternatives est animée par Victoria, une ex-ingénieure en génie urbain, qui a décidé d’explorer depuis 2019 un tout autre modèle de vie. On y parle donc de biodiversité, de permaculture, de féminisme, de véganisme, de gestion des ressources, d’écologie, d’éducation, de vivre ensemble, de zéro déchet. Bref, de toutes les alternatives existantes.