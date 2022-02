Nintendo Switch Sports sera-t-il compatible avec la Switch Lite ?

Nintendo proposera prochainement une compilation de jeux de sport sur Switch, comme à l’époque de la Wii. Sera-t-elle compatible avec le modèle Lite, la console pensée pour un usage portable ?

Nintendo a décidé de ressusciter sa gamme Sports avec Nintendo Switch Sports, annoncé durant son premier Direct de l’année 2022. Il s’agira d’un dérivé de Wii Sports, compilation de mini-jeux sportifs pensés pour mettre en avant un gameplay basé sur la reconnaissance de mouvements. Nintendo Switch Sports reprendra ce principe avec six disciplines au lancement (tennis, bowling, chambara, foot, badminton et volleyball).

Comme Nintendo Switch Sports s’appuiera aussi sur le motion gaming pour fonctionner, beaucoup se posent la question suivante : sera-t-il compatible avec la Switch Lite, console 100 % portable et dépourvue de petites manettes Joy-Con capables d’enregistrer les mouvements des utilisatrices et utilisateurs ? A priori, non. En réalité, le jeu semble l’être, à en croire un article de Nintendo Life publié le 17 février.

Nintendo Switch Sports. // Source : Nintendo

Nintendo Switch Sports, vraiment incompatible avec la Switch Lite ?

Les 19 et 20 février, Nintendo a organisé un Online Play Test de Nintendo Switch Sports, l’occasion pour les propriétaires d’une Switch de brûler quelques calories avant le lancement prévu au 29 avril. Sur la page dédiée à cette bêta qui était accessible pour les abonnés au Nintendo Switch Online, il est stipulé : « Nintendo Switch Sports Online Play Test n’est pas compatible avec les consoles Nintendo Switch Lite ». Cette mention suggère que ce ne sera pas le cas non plus pour le jeu complet.

Mais Nintendo Life a pu tester cet Online Play Test de Nintendo Switch Sports sur Switch Lite. En associant des Joy-Con à la console portable, il est bel et bien possible de jouer. « Vous pouvez utiliser un Joy-Con pour jouer à Nintendo Switch Sports sur Switch Lite, mais ce n’est clairement pas le meilleur moyen d’en profiter », indique le média.

Tout porte à croire que Nintendo ne préfère pas mettre en avant cette compatibilité pour une raison simple : Nintendo Switch Sports est une expérience qui s’apprécie sur un grand écran et avec de l’espace autour de soi. Comme il n’est pas possible de relier une Switch Lite à un téléviseur, cela donne une configuration peu pratique (d’autant qu’il faut trouver un moyen de faire tenir la console debout pour regarder l’écran). Numerama a demandé à Nintendo plus de précisions, et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

Nintendo Switch Sports ne serait pas le seul jeu du catalogue incompatible — ou partiellement compatible — avec la Switch Lite. Des productions comme 1-2-Switch, Nintendo Labo ou encore Super Mario Party sont déjà concernées. La moins chère des Switch ne propose officiellement qu’un seul mode de jeu sur les trois (pas de TV ni de table), et cela impose des limites dans certains cas.