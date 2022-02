Lost Ark, jeu vidéo mélangeant MMORPG et A-RPG, arrive en Europe en février 2022. Pour qui veut jouer avec des francophones, le choix du serveur est crucial.

Ça y est : après des années d’attente, Lost Ark arrive enfin en Occident. Pour accompagner ce lancement, Tripod Studio, qui développe le jeu, et son éditeur Smilegate RPG se sont rapprochés d’Amazon Game Studios. Naturellement, plusieurs serveurs sont annoncés pour l’Amérique et l’Europe, pour accueillir une nouvelle vague de joueurs et de joueuses.

Les serveurs Lost Ark pour l’Europe

Le 27 janvier 2022, le site officiel de Lost Ark a publié un article résumant les informations principales à connaître pour le jour J (le jeu sort le 11 février officiellement, mais il sera possible d’y jouer dès le 8 en achetant un « pack Fondateur »).

C’est à cette occasion que la liste des serveurs a été dévoilée : il y en a 21 pour commencer, dont 9 pour l’Europe. Ces serveurs sont les suivants :

Asta

Calvasus

Kadan

Neria

Thirain

Trixion

Slen

Wei

Zinnervale

Le jeu est déjà sorti en Corée du Sud, en Russie et au Japon. // Source : Lost Ark

« D’autres mondes pourront être ouverts, en fonction des niveaux de population » a tenu à préciser le studio, exactement comme d’autres jeux vidéo du même ordre ont mis en place des serveurs supplémentaires pour absorber un afflux plus important qu’estimé de nouveaux venus — quitte à fusionner les serveurs plus tard, lorsque la fréquentation se tassera éventuellement.

On sait que l’immense majorité des joueurs et des joueuses du Vieux Continent optera pour des serveurs européens, comme un questionnaire communautaire du 6 février l’illustre. Logique : choisir un serveur à proximité est gage de performances accrues, notamment en ce qui concerne la latence. Et cela accroit les chances de jouer avec des personnes parlant la même langue que vous.

Quel serveur Lost Ark choisir pour la France ?

Le problème, c’est qu’il en y a beaucoup en Europe et que les serveurs mis en place pour Lost Ark ne sont pas répartis entre les principales. Dans ces conditions, ce sont les membres de la communauté qui s’organisent pour attribuer officieusement les serveurs par grande langue, comme on peut le voir sur ces deux publications du 29 janvier et du 3 février sur Reddit.

Il ressort que c’est le serveur Trixion qui a les faveurs de la communauté française, ou plus exactement francophone. C’est donc plutôt sur ce monde-là que vous croiserez des Français, des Belges, des Suisses ou des Luxembourgeois. Cette tendance est aussi confirmée par le site Lost Ark France, en se basant sur les retours de quelques dizaines de guildes françaises.

📢 Suite aux votes des guildes du discord Lost Ark France et la communauté Francophone voici les serveurs, les classes jouées, les styles de jeu des français pour la release de #LostArk https://t.co/gyrqgGm6RU pic.twitter.com/lc383rukxA — Lost Ark France (@LostArkFrance) February 6, 2022

Il est toutefois à noter que, toujours selon ce sondage, trois autres serveurs pourraient contenir une communauté francophone relativement notable, selon le choix de plusieurs guildes déjà constituées : il s’agit d’Asta, Calvasus et Neria. Donc vous n’avez pas d’obligation de choisir forcément Trixion, surtout si ce serveur fait face à une certaine surpopulation au début.

Pour le PVP

Une exception à cette règle : si vous êtes fan de PVP, c’est-à-dire du mode « joueur contre joueur », c’est plutôt le serveur Kadan qu’il faut viser pour les futurs tournois. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en faire ailleurs, mais c’est dans ce monde que l’activité PVP sera la plus vive — du moins, à en croire les sondages menés au sein de la communauté.

Bien entendu, ces considérations doivent tenir compte également des décisions que pourraient prendre vos camarades de jeu, si vous prévoyez de jouer en groupe. Il est important de vous accorder avant, car il n’y a aujourd’hui aucun service de transfert de personnages entre les serveurs qui est proposé. Mieux vaut bien se mettre d’accord pour éviter les déconvenues.

Cela étant dit, il ne faut pas se mettre martel en tête non plus : il faut s’attendre à ce qu’une grande partie des interactions se fasse en anglais, y compris sur Trixion. Cela ne vous empêchera pas de rejoindre des groupes multilingues, comme sur World of Warcraft, où des Russes côtoient des Français, Espagnols ou Belges. Et souvent, les choses se passent plutôt bien.