Disney+ France : les nouveaux films et séries à voir en février 2022

Disney a dévoilé le programme des films et séries qui arriveront sur la plateforme Disney+ en février 2022. Ce n’est pas très glorieux.

Comme chaque fin de mois, Disney+ présente les films et séries qui viendront garnir son service dans les semaines à venir. Février est le mois de l’amour et peut-être avez-vous prévu une petite soirée cinéma à l’occasion de la Saint-Valentin. Disney+ saura-t-il vous contenter ?

Si vous pensiez que la sélection de janvier sur Disney+ n’était pas très exaltante, attendez de voir celle de février… La plateforme de SVOD démarre l’année 2022 plus que timidement, et on espère que les futures programmations seront à la hauteur de l’immense catalogue détenu par Disney.

Alita: Battle Angel // Source : 20th Century Fox

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Les séries qui arrivent en février sur Disney+.

2 février : Pam & Tommy

Avant de s’amouracher d’un footballeur de l’Olympique de Marseille, Pamela Anderson a vécu une relation tumultueuse avec Tommy Lee — notamment marquée par le vol d’une vidéo sex-tape privée.

9 février : American Housewife, saisons 1 à 5

Une femme essaie, tant bien que mal, d’élever une famille dysfonctionnelle dans un quartier où résident des épouses aussi parfaites que leurs progénitures respectives.

16 février : The Fosters, saison 3

Le quotidien bouleversé d’un couple de lesbiennes après l’arrivée d’une adolescente rebelle.

Les films qui arrivent en février sur Disney+.

4 février : Fantastic Mr. Fox

Un voleur ultra rusé s’associe à ses amis pour défier des fermiers et vivre une grande aventure. Un très, très bon film.

11 février : La favorite

Qui sera la préférée de la Reine ? Emma Watson ou Rachel Weisz ?

18 février : Ralph 2.0

Cette fois, Ralph et son acolyte osent s’aventurer dans le monde sans aucune limite d’internet.

18 février : Alita: Battle Angel

Longtemps désirée par James Cameron, Alita: Battle Angel est une adaptation globalement réussie du manga Gunnm. Même si l’univers aurait mérité plus de films.

25 février : Trilogie Taken

« Si vous relâchez ma fille maintenant, ça s’arrêtera là. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. »

25 février : Trilogie Arthur et les Minimoys

Que dire ?