Une nouvelle arme très convoitée a été introduite dans le chapitre 3 de Fortnite : des gants qui permettent de lancer des toiles d'araignée et de voltiger dans les airs comme Spider-Man. Malheureusement, il faudra patienter encore quelques jours pour les avoir ; ceux qui ont réussi n'ont fait qu'exploiter une faille désormais réparée.

Rarement une nouvelle fonctionnalité a-t-elle été aussi attendue dans Fortnite. Le jeu de survie et de construction a promis aux joueurs et joueuses l’arrivée imminente d’un des super-pouvoirs de Spider-Man : la capacité à lancer des toiles depuis ses mains et pouvoir ainsi se balancer dans les airs avec souplesse et grâce.

Cette nouveauté fait partie des changements implémentés avec le chapitre 3 du jeu culte, qui a popularisé des jeux de type Battle Royale (100 joueurs et joueuses sont lâchées sur une île et doivent s’éliminer) depuis la fin des années 2010. Le studio Epic Games a mis hors ligne ses serveurs pendant près de 18 heures afin de lancer Fortnite dans son troisième gros volet, après deux ans passés dans le « chapitre 2 ».

La carte de l’île où se déroule le jeu a été complètement retournée, laissant apparaître de tout nouveaux lieux, ce qui a réjoui de nombreux fans en mal de nouveautés. Toutefois, l’ajout le plus excitant est loin d’être géographique : il s’agit des gants de Spider-man, que beaucoup attendent avec grande impatience.

Quand les gants Spider-Man seront-ils disponibles dans Fortnite ?

Epic Games a pourtant prévenu : ces objets ne seront intégrés au jeu qu’à partir du 11 décembre 2021 à 16h (heure française). Ils ne sont pas liés à la tenue de Spider-Man qui accompagne le « passe de combat » payant du jeu, car, rappelons-le, les joueurs ne peuvent payer que pour des avantages qui ne donnent aucun bonus compétitif. Il s’agit uniquement d’améliorations cosmétiques : si vous obtenez le skin Spider-Man, il ne vous donnera pas de pouvoirs.

Pourquoi certains influenceurs ont-ils réussi à jouer avec les gants de Spider-Man avant le 11 décembre ? Il s’agit visiblement d’un glitch, une petite faille qui a été exploitée très brièvement par au moins un youtubeur appelé Kanga.

Le jeune homme a ensuite a mis en ligne la vidéo de ses exploits : habillé du skin Spider-Man (qui n’est pas obligatoire, rappelons-le), il parle à l’un des PNJ (personnage non-joueur) de Fortnite qui lui vend l’arme tant convoitée. Il enfile les gants et obtient alors la capacité de tirer des fils d’araignées depuis ses paumes. On découvre alors l’étendue des conséquences de cet outil, qui s’équipe comme une arme :

La joueuse ou le joueur peut lancer des fils et s’accrocher aux bâtiments, aux arbres, aux lampadaires ;

Il ou elle peut ainsi se propulser dans les airs et multiplier les figures ;

Il ou elle ne subit aucun dégât s’il ou elle chute après s’être propulsée avec les fameux gants ;

Il ou elle peut s’accrocher à une voiture qui roule et se faire trainer, comme s’il ou elle faisait du « wakeboard sur route ».

D’autres streameurs ont essayé, après Kanga, de reproduire ce bug qui a permis de tester en avant première les fameux gants, mais sans succès : la faille avait déjà été patchée. Il faudra donc bien attendre le 11 décembre pour pouvoir tester le lancer de toiles.

Ce n’est pas la première fois que Fortnite donne des super-pouvoirs à des joueurs qui ramassent certaines armes : en 2019 par exemple, il était possible de jouer avec le bouclier de Captain America ou les propulseurs d’Iron Man dans un mode Avengers qui avait été intégré au jeu.

