Valve continue de dévoiler des informations sur la première console portable de son histoire. On peut par exemple découvrir la version finale du packaging.

Valve continue de dévoiler des informations sur le Steam Deck, produit physique ultra ambitieux qui prend la forme d’une console portable. Dans un communiqué publié le 2 décembre, l’entreprise présente le packaging que les premiers propriétaires pourront découvrir en début d’année prochaine — puisque le Steam Deck a été repoussé de quelques semaines.

Et il s’agira bien plus que d’un simple carton. En effet, on peut voir que l’intérieur de la boîte du Steam Deck est parsemé de plusieurs inscriptions qui rappellent que Valve sait avoir beaucoup d’humour quand il conçoit des projets. « Avec Steam Deck, jouez où vous voulez et dans la langue que vous voulez ! », affirme l’entreprise. Voilà pourquoi le packaging regorge de phrases plus ou moins humoristiques dans toutes les langues. « Veuillez ne pas utiliser la boite comme parapluie ou comme aimant, ni la jeter au sol », prévient aussi Valve.

Ce que nous apprend le packaging du Steam Deck

« Dans le train », « sur le trône » (lire : dans les toilettes), « in a hammack » (« sur un hamac »), « en la cocina » (« dans la cuisine »), « in sottomarino » (« dans un sous-marin »), « on the moon » (« sur la lune »)… Toutes ces petites phrases ayant plus ou moins de sens sont là pour rappeler que le Steam Deck n’est rien d’autre qu’une console portable. Les plus observateurs ne manqueront pas aussi de souligner la mention « in a test chamber » (« dans une chambre de test ») — une référence à Portal (saga culte de Valve connue pour ses énigmes excellentes et… son humour).

Cette courte présentation du packaging du Steam Deck permet aussi d’apprendre qu’il y aura un adaptateur secteur dans la boîte — ce qui n’est plus une évidence de nos jours (exemple : il n’est plus livré avec les derniers iPhone). La console portable sera par ailleurs nichée dans un étui de protection qui a l’air bien rembourré. À noter que la première chose qu’on voit quand on ouvre la boîte est une petite fiche cartonnée invitant à brancher le Steam Deck avant de l’allumer.

Enfin, les photos partagées par Valve montrent l’ultime version du prototype final du Steam Deck. « Le produit final comportera quelques modifications mineures supplémentaires », précise la multinationale.

