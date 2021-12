Valve a confirmé dans une FAQ dédiée aux développeurs que le Steam Deck, sa future console portable, n'aura aucun jeu exclusif. Pour l'entreprise, cela n'aurait aucun sens.

Valve se prépare actuellement au lancement de sa première console portable, baptisée Steam Deck et repoussée au début d’année prochaine en raison de la pénurie de composants. En attendant, l’entreprise continue de répondre aux nombreuses questions qui entourent le produit pensé pour transporter tout ou partie de sa bibliothèque Steam. Y aura-t-il des titres exclusifs malgré tout ?

Dans une FAQ adressée aux développeurs et repérée par IGN le 30 novembre, Valve répond à cette interrogation très pertinente : « Non, nous pensons que cela n’a pas de sens. Steam Deck est un ordinateur et devrait pouvoir lancer n’importe quel jeu, comme un ordinateur. » Cela veut dire que le Steam Deck ne devrait proposer aucune expérience qui lui est propre, par exemple pour tirer profit de son statut de console portable.

Pas de jeux exclusifs pour le Steam Deck de Valve

Cette posture de Valve paraît logique quand on s’intéresse au concept du Steam Deck, qui est vu comme un autre moyen de jouer à ses jeux acquis via la plateforme Steam (et rien d’autre). Par conséquent, proposer des titres exclusifs n’entre pas du tout dans le cadre du projet, quand bien même, en temps normal, une console se définit aussi par les exclusivités qu’elle propose. Le Steam Deck n’en aura pas, et Valve a bien fait de le confirmer. Au moins, personne ne se sentira frustré de ne pas être propriétaire de la console.

Le Steam Deck se distingue donc des autres consoles — comme la PS5 ou la Nintendo Switch — mais aussi d’un autre produit commercialisé par Valve : le casque de réalité virtuelle Index qui, lui, a besoin d’expériences pensées pour lui (exemple : Half-Life Alyx).

On nuancera quand même en rappelant que le Steam Deck pourra s’appuyer sur un catalogue immense et varié, dès le jour de son lancement. La console portable devrait effectivement faire tourner un maximum de jeux disponibles sur la plateforme Steam. Valve est en train de les tester et a mis en place un système d’étiquettes pour renseigner sur la compatibilité de chacun. Il y aura différents pictogrammes, qui renseigneront sur le statut (‘Compatible, ‘Jouable’, ‘Non pris en charge’ et ‘Indéterminé’). Pour être considéré comme 100 % compatible, un titre doit répondre à plusieurs critères (compatibilité totale avec les contrôleurs, fluidité exemplaire ou encore adaptation au système).

