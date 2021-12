Services, amortis, volées, lobs… retrouvez toutes les sensations du tennis sur un plateau de jeu et grâce à quelques cartes. Voici Worlwide Tennis, notre jeu de société de la semaine.

Sauf à disposer d’un terrain en intérieur, ce n’est pas vraiment la meilleure période de l’année pour faire des échanges de tennis. En attendant une météo plus clémente, vous savons comment satisfaire votre manque. Grâce à Worlwide Tennis : les mêmes règles, les mêmes coups, le tout dans une petite boîte bien remplie.

Avant de commencer, les deux joueurs conviennent de la surface sur laquelle va se dérouler la rencontre : terre, dur, gazon ou indoor. Chacune influe différemment sur la difficulté de tenter tel ou tel coup. Ils doivent également choisir un mode de jeu : jeu décisif, qui se joue en une quinzaine de minutes, ou un match complet, nettement plus long (environ 90 minutes).

Enfin, ils prennent leurs cartes de départ en main, posent leur paquet personnel à côté d’eux, placent leur pion sur le terrain, et la partie peut commencer.

Chaque point commence bien sûr par un service. Le joueur ou la joueuse choisit une carte de service, selon sa difficulté : plus le chiffre est élevé, plus le service est risqué, mais plus il peut mettre votre adversaire en difficulté. Puis il lance un dé à vingt faces. Si le chiffre obtenu est au moins égal à la difficulté, l’échange s’engage. Sinon, il fait une seconde tentative, avec une autre carte de service.

Source : Worldwide Games

C’est ensuite à l’adversaire de répliquer. Il commence par se déplacer vers la zone de chute de la balle. Certains déplacements trop fatigants nécessitent de se défausser d’une carte de sa main. C’est pour cette raison que le replacement ou la montée au filet à la fin de son tour sont très importants.

Il choisit ensuite une carte de sa main, pour renvoyer la balle dans le camp adverse. Attention, elle doit obligatoirement correspondre à l’endroit où se trouve la balle. Parfois, plusieurs choix nous sont possibles, parfois moins, selon les cartes qu’on pioche.

Si l’adversaire a joué un coup prudent, c’est une réussite automatique. Les autres cas nécessitent de lancer un dé, dont le résultat doit être supérieur à la difficulté de la carte choisie et d’un malus qui dépend de la carte jouée par l’adversaire.

L’échange continue ainsi jusqu’à ce que le point soit marqué. Les deux joueurs se replacent, puis piochent des cartes. Leur nombre dépend des cartes jouées pendant l’échange. Les deux joueurs ne disposent donc pas des mêmes possibilités au début de la manche suivante. Il vaut parfois mieux abandonner un coup pour ne pas se fatiguer inutilement, et garder des ressources pour la suite.

Source : Worldwide Games

Il ne s’agit là que des règles de base du jeu. Les règles avancées sont nettement plus complètes. Elles introduisent la possibilité de modérer la difficulté de son coup, les effets topspin et slice, pour mettre à mal votre adversaire, des cartes spécifiques pour chaque joueur, avec leurs capacités propres, etc.

Il existe également un mode en solitaire, dans lequel les réactions adverses sont totalement gérées par le jeu.

Pourquoi jouer à Worldwide Tennis ?

Après Worldwide Football en 2019, le même auteur-éditeur revient cette fois avec une simulation de tennis. Et comme dans son précédent jeu, on sent tout l’amour qu’il porte à ce sport.

Worldwide Tennis est en effet une simulation complète, qui parvient à retranscrire les sensations du terrain (toutes proportions gardées, bien sûr). Cela a évidemment un coût : quand la version footballistique pouvait se pratiquer dès 8 ans, l’âge minimum est cette fois monté à 14 ans.

Source : Worldwide Games

Non pas que les règles soient très complexes (du moins celles de base), mais il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. Le jeu utilise aussi des termes propres à ce sport, en anglais, dont il faut également s’imprégner pour que les parties deviennent fluides.

Enfin, les informations sur les cartes sont plus nombreuses, ne laissant pas même de place pour les chouettes illustrations que proposait la version foot. Ce qui est tout à fait logique : le placement d’une balle de tennis demande une précision beaucoup plus importante qu’un ballon de football. Le jeu tient compte de cette particularité.

Mais après quelques séances d’entrainement, le séquencement des phases est compris, et les coups et les points s’enchaînent naturellement. Puis, pour les plus motivés, le mode match complet permet réellement de déployer sa stratégie, et surtout de gérer finement ses cartes.

Sans qu’il ne se limite qu’à eux seuls, Worldwide Tennis ravira les fans de ce sport. Il propose un système complet, permettant de tenir compte des différents niveaux de prise de risque de chaque coup, de l’impact des surfaces, de la fatigue, et des effets de balle. Tout en offrant une expérience fluide (après les deux-trois premières parties), et prenante. Une vraie simulation sur table pour les amoureux de la petite balle jaune.

Worldwide Tennis est un jeu de Guillaume Luton

Illustré par Nicolas Ferru

Édité par Worldwide Games

Pour 1 ou 2 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 15 à 90 minutes (selon le mode de jeu choisi)

Au prix de 26,90 € chez Philibert

