Suite à des expérimentations menées plus tôt en 2021, Youtube annonce la suppression du compteur de « Je n'aime pas » de sa plateforme d'hébergement de vidéos. Un changement qui vise à protéger les vidéastes.

Youtube l’envisageait depuis déjà un moment, mais c’est fait : le géant de l’hébergement de vidéos annonce ce 10 novembre 2021 la suppression du compteur de « Je n’aime pas » des contenus de sa plateforme. Une décision que l’entreprise justifie par la volonté de préserver ses créateurs du harcèlement et de certaines attaques ciblées.

La nouvelle ne tombe pas de nulle part. La suppression du bouton « Je n’aime pas » était étudiée dès 2019 par les équipes de la plateformes, et le compteur de dislikes avait déjà été supprimé temporairement lors d’expérimentations, plus tôt en 2021.

Il sera toujours possible de montrer qu’on n’aime pas une vidéo en appuyant sur le pouce vers le bas. Mais le volume ne sera plus affiché publiquement (les créateurs pourront toujours le voir dans leur tableau de bord pour se faire une idée de ce qui marche et ne marche pas sur leur chaîne).

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below !). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021