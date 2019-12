YouTube a annoncé une série de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement. Les chaînes qui adoptent des comportements malveillants à répétition seront punies.

Pour faire face au problème de cyberharcèlement, YouTube va durcir une fois de plus ses conditions générales d’utilisation. La plateforme a transmis à Numerama ces nouvelles règles, qui entrent en vigueur à partir de ce mercredi 11 décembre. Certaines chaînes pourraient en subir rapidement les conséquences.

« Au cours de ces dernières années, nous nous sommes efforcés d’améliorer la gestion des contenus visibles sur YouTube, y explique Matt Halprin, en charge de la sécurité des utilisateurs dans l’entreprise. Aujourd’hui, nous introduisons plusieurs changements dans nos règles et nos produits dans le but de mieux lutter contre le harcèlement. »

La première mesure concerne les menaces non-explicites à l’égard d’une personne. Jusqu’à présent, YouTube ne sévissait que si un vidéaste menaçait ou s’attaquait personnellement à quelqu’un, de façon claire. Par exemple, si il disait : « Bidule, je vais te tuer ». Désormais, cela sera aussi le cas si la menace est « voilée ou implicite » : si un vidéaste simule l’acte de frapper ou tuer en parlant d’une autre personne, ou qu’il laisse penser qu’il pourrait lui arriver du tort, YouTube sévira de la même façon.

« Au-delà des menaces, il y a aussi les paroles dégradantes qui vont trop loin », poursuit Matt Halprin. À ce sujet, il explique que les contenus qui humilient des personnes en raison de leur appartenance ethnique, leur genre ou leur orientation sexuelle ne seront plus autorisés, quelque soit l’identité de la personne visée.

Les nouvelles règles de YouTube n’ont pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent pas aux contenus déjà publiés.

Le plus gros changement dans les règles de YouTube est le suivant : les chaînes qui adoptent des « comportements malveillants » et sont « régulièrement à la limite d’enfreindre les règles sur le harcèlement » seront bannies du programme partenaire, qui permet de monétiser sa chaîne.

« Nous pourrons aussi supprimer certains contenus si une chaîne harcèle une personne de manière répétée, affirme YouTube. Si le comportement malveillant persiste, nous pourrons prendre des mesures plus strictes et envoyer des avertissements ou même clôturer la chaîne. »

Ces modifications seront lourdes de conséquences. Jusqu’à présent, des influenceurs bénéficiaient de l’indulgence de YouTube car ils ne harcelaient pas directement des personnes. En revanche, ils pouvaient s’en prendre aux membres d’une même communauté (des femmes, des personnes LGBT ou personnes racisées par exemple) de manière répétée. Ils risquent désormais gros.

Il y a quelques mois de cela, un journaliste, Carlos Maza, a témoigné être la cible de harcèlement homophobe et raciste de la part d’un vidéaste, Steven Crowder. YouTube et sa CEO, Susan Wojcicki, avaient alors expliqué qu’il leur était impossible de supprimer tous les contenus LGBTphobes de la plateforme, car ils étaient trop nombreux. Il s’agit typiquement d’un cas de figure où le vidéaste, Steven Crowder, pourrait être maintenant sanctionné.

I've been called an anchor baby, a lispy queer, a Mexican, etc. These videos get millions of views on YouTube. Every time one gets posted, I wake up to a wall of homophobic/racist abuse on Instagram and Twitter.

— Carlos Maza (@gaywonk) May 31, 2019