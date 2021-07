L'ouverture des réservations da la console portable Steam Deck a mis les serveurs du Valve à rude épreuve. Messages d'erreur, comptes Steam refusés... les joueuses et les joueurs ont dû faire preuve de patience pour s'inscrire sur la liste d'attente.

Il fallait s’armer de patience, hier, pour réserver la nouvelle console portable de Valve, le Steam Deck. L’ouverture de la liste d’attente ce vendredi 16 juillet à 19h (heure de Paris), a été chaotique, et bon nombre d’internautes n’ont pas pu finaliser la réservation. Pour certaines personnes, les tentatives se sont soldées d’emblée par l’agaçant message : « Une erreur s’est produite. Merci de réessayer plus tard ». D’autres ont réussi à passer les premières étapes sans parvenir pour autant à finaliser la réservation : « Il semble y avoir une erreur dans le processus de transaction. Merci de réessayer dans une minute ou de contacter le service client pour obtenir de l’aide. »

Des clients Steam bloqués après plusieurs tentatives

La persévérance des clients pouvait du reste leur jouer des tours. Après plusieurs essais, certaines personnes rapportent sur Twitter avoir vu leur possibilité de réservation temporairement bloquée : « Il semble que vous ayez tenté de faire de nombreux achats ces dernières heures. Merci de patienter un peu avant de recommencer . »

Annnnnd, the inevitable conclusion to a dubious enterprise. Hey @Steam, I tried. I need to get back to work. pic.twitter.com/Rrq0lmBrNo — Michael Fisher (@Captain2Phones) July 16, 2021

Des erreurs se sont également produites dans l’analyse des comptes clients. Pendant les 48 premières heures de réservation au moins, Valve n’autorise que certaines personnes à s’inscrire sur la liste d’attente : celles ayant effectué au moins un achat sur la plateforme Steam avant juin 2021. Mais certaines personnes remplissant pourtant ce critère se sont vues refuser l’accès à la réservation. Un habitué de la boutique Steam au sein de Numerama a ainsi rencontré ce problème, et reçu le message suivant après avoir tenté de précommander le Steam Deck : « Votre compte est trop récent pour pouvoir réserver aussi tôt. Vous pourrez effectuer une réservation à partir du dimanche 18 juillet, à 19 h (UTC+2). ». Une situation absurde commente notre collègue : « Mon compte a 15 ans, et j’ai acheté des centaines de jeux. »

Les serveurs de Valve ont été surchargés

Ces problèmes techniques s’expliquent bien sûr par le nombre important de personnes qui ont tenté de réserver le Steam Deck hier. La nouvelle console portable de Valve a, il est vrai, une fiche technique très séduisante. Véritable PC gamer tenant dans la main, l’appareil donnera accès aux milliers de jeux de la boutique Steam. L’appareil présente quelques limites : son gabarit est assez imposant, la définition de son écran est limitée (1280 x 800 px) et son autonomie devrait être inférieure à celle d’une console telle que la Nintendo Switch. Mais si Valve tient ses promesses, le Steam Deck devrait proposer une expérience très excitante, en permettant de jouer en mobilité, aux « derniers jeux AAA sans aucun problème ».

Valve a confirmé sur Twitter que l’ouverture des précommandes avait mis leurs serveurs à rude preuve : « Quelle journée dingue ! Nos serveurs se portent bien mieux désormais. Si vous attendiez pour faire votre réservation (ou avez rencontré des problèmes lors de vos tentatives), vous pourrez réessayer maintenant. » Celles et ceux qui y parviennent devront effectuer un premier versement de 5 euros. Ils recevront un mail de Steam dès que la console sera disponible en décembre 2021 et pourront alors l’acheter définitivement. Le Steam Deck de Valve coûte 419 euros dans sa version 64 Go, 549 euros pour la version 256 Go et 679 euros pour la version 512 Go.

