Jouer à ses jeux PC depuis n’importe où sera bientôt une possibilité. Valve vient de dévoiler le Steam Deck, une console portable au look de Nintendo Switch, capable de faire tourner tous les jeux du catalogue Steam.

Attendue depuis quelques semaines maintenant, la console portable de Valve est officielle. Le géant du jeu vidéo a discrètement dévoilé, le 15 juillet 2021, le Steam Deck, une console portable capable de faire tourner tous les jeux disponibles sur Steam.

L’appareil arbore un look similaire à la Nintendo Switch avec un grand écran de 7 pouces encadré par deux joysticks, une croix directionnelle et quelques boutons. Mais selon Valve, sa console offre une puissance bien supérieure à celle de la console Nintendo et un catalogue de jeu extrêmement touffu puisque tous les titres disponibles sur Steam, la boutique en ligne de l’entreprise, sont aussi disponibles sur le Steam Deck. L’accessoire est en fait un ordinateur construit par Valve dans le seul et unique but de jouer à des jeux Steam en mobilité.

Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, on retrouve :

Un écran IPS de 7 pouces (1280 x 800 px)

UN processeur AMD Zen 2 (2.4-3.5GHz)

Une carte graphique AMD RDNA 2 (1.0-1.6GHz)

16 Go de RAM

64 / 256 ou 512 Go de stockage

Une batterie 40 Whr (2 à 8 heures d’autonomie)

Un port USB-C pour la charge

La console n’arrive pas avec Windows, comme on aurait pu s’y attendre, mais avec l’OS maison de Valve, SteamOS 3.0 (basé sur Linux). Valve garantie cependant que tous les jeux Steam tourneront sans problème sur sa console grâce à un émulateur n’exigeant « aucun travail de la part des développeurs ».

Prix et disponibilités

Les possibilités offertes par le Steam Deck sont assez impressionnantes. Si la console garde ses promesses et est réellement capable de faire tourner « les derniers jeux AAA sans aucun problème », alors l’accessoire de Valve serait sans aucun doute la console portable la plus puissante du marché, en plus d’avoir accès à un catalogue de jeux massifs. Connectable à un écran d’ordinateur grâce à un dock, la Steam Deck pourrait remplacer un PC gamer pour les gens qui souhaitent jouer sur PC sans s’encombrer d’une tour dédiée.

Le Steam Deck sera officiellement disponible dans le commerce à partir de décembre 2021. L’appareil coutera 419 euros dans sa version de base (549 euros pour la version 256 Go et 679 euros pour la version 512 Go). Les plus pressés pourront réserver un exemplaire à partir du vendredi 16 juillet 19h (heure française).

