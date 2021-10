Facebook a annoncé le portage de GTA : San Andreas sur son casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.

Facebook — pour ne pas dire Meta, son nouveau nom — a annoncé lors de l’événement Connect une nouveauté de taille pour le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 : GTA : San Andreas. L’iconique jeu vidéo en monde ouvert de Rockstar Games va renaître une nouvelle fois sur une plateforme qui n’avait, a priori, jamais accueilli une expérience aussi vaste. « C’est un projet qui aura pris de longues années et nous sommes impatients de vous en montrer davantage », ont commenté les équipes Oculus dans un communiqué.

La réalité virtuelle est l’une des parties de ce que Mark Zuckerberg nomme « le métaverse » (ou métavers) et s’il ne ressemble aujourd’hui qu’à une sorte de visioconférence avec des personnages en 3D servant à masquer par la communication de nombreux scandales liés au réseau social Facebook, l’Américain rêve d’en faire également un outil ludique, où le jeu vidéo à plusieurs ferait partie de l’expérience. Un vœu répété lors de l’introduction de la conférence Facebook Connect.

17 ans plus tard, GTA San Andreas renaît… encore

Difficile de faire mieux qu’un titre en monde ouvert aussi plébiscité que GTA : San Andreas pour porter une prochaine génération de jeux vidéo en réalité virtuelle. Qui plus est, il faut se souvenir que le titre est un parfait candidat pour un casque qui n’a pas une puissance infinie : sorti en 2004 sur PlayStation 2, GTA : San Andreas souffle aujourd’hui 17 bougies — et pas beaucoup plus de polygones pour ses voitures et autres personnages. Le titre sera par ailleurs intégré à la Definitive Edition que souhaite sortir Rockstar Games pour ajouter une pièce dans la grande machine à cash de la nostalgie, avec des graphismes remaniés.

Il faudra en tout cas que les contrôles soient adaptés à un casque qui se pilote avec les mouvements du corps et des manettes bien différentes de ce que l’on trouvait sur PlayStation et sur les plateformes sur lesquelles GTA : San Andreas est sorti par la suite. Impossible également d’imaginer que le portage soit un jeu à la troisième personne, comme le sont les GTA : une vue immersive passera par une incarnation à la première personne, format FPS, qui demandera aussi un travail sur le jeu tout entier.

Reste à savoir s’il sortira avant ou après GTA VI.

