YouTube abandonne son Rewind annuel. Son rendez-vous était de plus en plus rejeté par les internautes.

Il ne faudra plus compter sur YouTube pour avoir un récapitulatif vidéo des grandes tendances de la plateforme pour l’année écoulée. La filiale de Google a fait savoir le 7 octobre l’arrêt de sa célébration annuelle Rewind, qui mettait en avant les vidéastes qui avaient attiré le plus l’attention d’une année à l’autre. Au fil du temps, ce résumé en vidéo que YouTube proposait suscitait de plus en plus de critiques.

« Merci à tous les créateurs impliqués dans le Rewind – nous serons attentifs à vos propres Rewinds et nous recentrons nos énergies pour vous célébrer, vous et les tendances qui font que YouTube brille par l’expérience différente et actualisée qu’il offre », a déclaré le site sur son compte Twitter, avant de confirmer l’information à plusieurs internautes qui se demandaient si ce n’était pas une farce.

Thank you to all the creators involved in Rewind – we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience – stay tuned ! → https://t.co/kI69C24eL0 — YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021

« Nous avons adoré le Rewind, mais il était temps de passer à autre chose », répond la société à un internaute qui aurait voulu une dernière édition grandiose, pour fêter les dix ans du format. « Malheureusement, il ne reviendra pas. Nous avons quelque chose d’un peu plus interactif en préparation ! », a-t-elle précisé à un autre, sans toutefois donner de détails sur ce qui viendra ensuite.

Le Rewind de YouTube était de plus en plus rejeté

Le Rewind était devenu au fil du temps un évènement sur la plateforme. Chaque année depuis 2010, au mois de décembre, le site compilait les moments et les vidéos jugés représentatifs de l’ambiance et de l’activité de la plateforme. En 2012 par exemple, le Rewind avait accordé une très large place au phénomène viral Gangnam Style, la chanson du chanteur sud-coréen Psy.

Le Rewind, qui était bon enfant et reflétait la communauté, a toutefois vu son éclat pâlir ces dernières années. D’aucuns ont reproché à YouTube de faire des récapitulatifs de plus en plus consensuels, propres et lisses, en écartant des vidéastes que d’aucuns diraient haut en couleur, d’autres controversés. En somme, le Rewind est devenu, pour ses critiques, de moins en moins authentique.

2017 témoigne de ce tournant, avec le bouton « dislike » qui a été utilisé significativement par les internautes. Le divorce entre YouTube et une partie de sa communauté, au sujet du Rewind, a été plus prononcé encore en 2018 et 2019, avec bien plus de retours négatifs que de commentaires positifs. L’édition 2018 a été un coup de grâce, en devenant la vidéo la plus « dislikée » du site.

Quant à l’édition 2020, elle a été annulée, mais pour des raisons exogènes : il s’avère que le site ne se sentait pas de célébrer l’année écoulée, alors que le monde avait souffert des mois durant de la pandémie de coronavirus. Le site annonçait alors une pause dans son format, mais sans promettre formellement de revenir l’année suivante. En fin de compte, cette pause qui ne devait durer qu’un temps est devenue permanente.

La fin du Rewind referme une parenthèse et un élément de la culture de YouTube. Ou, plus exactement, elle marque l’arrêt de la vision qu’imposait indirectement la plateforme sur ce qui est censé constituer le sel du site. Rien n’interdit en effet aux vidéastes de se saisir du Rewind et de créer leur propre récapitulatif. Des vidéos communautaires, par ses membres et pour ses membres.

