L'adaptation du cycle culte d'Isaac Asimov aura droit à une suite, comme le confirme Apple TV+ auprès de Variety.

Fondation est disponible sur Apple TV+. Apple TV+ est le service de vidéo à la demande d’Apple : il coûte 4,99 euros par mois. Il y a une semaine d’essai gratuit.

Lorsque le service SVOD Apple TV+ avait annoncé une série Foundation, la nouvelle réjouissait autant qu’elle inquiétait, tant l’œuvre monumentale d’Isaac Asimov semblait inadaptable. Et pourtant ! La première saison, composée de 10 épisodes, est tout bonnement la meilleure série de SF depuis Battlestar Galactica, aux côtés de The Expanse — mais en montrant plus rapidement son potentiel.

Même si la diffusion de cette première saison n’est pas encore achevée, le succès semble satisfaire Apple TV+ : ce 7 octobre 2021, Variety a appris que le service SVOD renouvelait la série pour une saison 2.

Après de Variety, le responsable de la programmation pour Apple TV+ Matt Cherniss commente : « Nous avons été si enthousiastes de voir les spectateurs du monde entier adopter ce voyage plein de suspense, de sensations fortes et à couper le souffle qu’est Foundation. Nous savons combien les fans de ces histoires bien-aimées d’Asimov ont attendu de voir son œuvre emblématique portée à la vie, sous la forme d’une série événement visuellement spectaculaire. Nous sommes impatients de mettre en valeur ce monde richement stratifié, cette narration captivante et cette construction du monde époustouflante dans la deuxième saison. »

Vers un approfondissement du cycle de Fondation

La perspective d’une suite pourra motiver une partie du public à découvrir cette saison 1. Ce renouvellement est une excellente nouvelle à plusieurs titres. Tout d’abord, car l’ambition de la série est d’adapter le cycle de Fondation dans son ensemble, qui s’avère massif, et pour parvenir à cette tâche, il faut bien plus de 10 épisodes. La série va donc pouvoir approfondir son univers.

Ensuite, Foundation est tout bonnement une réussite qui méritait ce renouvellement : rarement une série aura, à ce point, réussi à nous émerveiller en nous parlant, littéralement, de maths et de statistiques. L’adaptation parvenait à intégrer l’essence du cycle d’Asimov, tout en modernisant ce dernier, ce qui était bien nécessaire. « Foundation de David Goyer a dépassé toutes mes attentes en transposant à l’écran la philosophie et les idées de mon père, et il n’aurait pas pu le faire s’il était resté trop parfaitement fidèle à son œuvre », commentait Robyn Asimov.

Le nombre d’épisodes de la saison 2 et le casting exact n’ont pas été précisés, car celle-ci n’est a priori pas encore entrée en production, même si cela ne devrait pas tarder. La production de la saison 1 a toutefois pris plusieurs années, il ne faudra donc pas s’attendre à une diffusion rapide de cette deuxième salve d’épisodes, a fortiori car le budget dans les effets spéciaux est élevé, la « post-prod » est donc conséquente. Le showrunner David S. Goyer devrait normalement être de la partie.

