Netflix a dévoilé son programme pour le mois de septembre, ponctué de l'événement Tudum. Les fans des séries La Casa de Papel et Sex Education peuvent réserver leurs soirées.

La période estivale se termine doucement, pour laisser place à la rentrée qui promet d’être très riche du coté de Netflix. La plateforme de SVOD a dévoilé son programme pour le mois de septembre, et on peut voir qu’il y aura beaucoup de contenus originaux très appréciés.

La Casa de Papel, Sex Education, Lucifer... Toutes ces séries vont avoir droit à de nouveaux épisodes. Il y aura aussi Tudum, un premier événement pour les fans, programmé pour le 25 septembre.

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les nouvelles séries sur Netflix France en septembre

Flash, saison 6 — 1er septembre

Vous savez, c’est le super-héros qui court très, très, très vite.

Supergirl, saison 5 — 1er septembre

Vous savez, c’est la super-héroïne qui est comme Superman.

La Casa de Papel, partie finale volume 1 — 3 septembre

Les braqueurs les plus célèbres de Netflix reviennent pour une ultime saison. Vont-ils encore s’en sortir sans encombre ? (et question bonus : en a-t-on vraiment encore quelque chose à faire ?)

Lucifer, saison finale — 10 septembre

Encore une page qui s’apprête à être tournée. Comment vont se terminer les aventures du diable le plus sexy de la télévision ?

Sex Education, saison 3 — 17 septembre

Certainement la meilleure nouvelle du mois de septembre.

Love on the Spectrum, saison 2 — 21 septembre

Blood & Water, saison 2 — 24 septembre

Une adolescente obtient son transfert dans le même lycée qu’une jeune fille qu’elle soupçonne d’être sa soeur, enlevée à la naissance 17 ans auparavant.

Love 101, saison 2 — 30 septembre

Des adolescents cherchent à retenir leur prof préférée en la faisant tomber amoureuse.

Les nouveaux films sur Netflix France en septembre

Jerry Maguire — 1er septembre

Tom Cruise incarne un charismatique agent de sportifs à succès et décide de se remettre en question du jour au lendemain. Encore une belle performance pour l’acteur, qui nous gratifie d’une punchline inoubliable : ‘Help me help you’.

Gone Girl — 1er septembre

Un thriller angoissant au dénouement surprenant, centré sur un couple étrange campé par Rosamund Pike et Ben Affleck.

Grease — 1er septembre

I GOT CHILLS

THEY MULTPLIYIN’

AND I’M LOOOOOOOOOOOOOSING CONTROL

Blackkklansman — 9 septembre

Un officier de police afro-américain du Colorado, parvient à infiltrer le Ku Klux Klan local et devient presque le chef du chapitre local.

Kate — 10 septembre

Machine à tuer, Kate va louper une mission et se retrouver dans une course contre la montre pour se venger de ceux qui lui ont injecté un poison mortel. Avec Mary Elizabeth Winstead et Woody Harrelson.

Les nouveaux documentaires sur Netflix France en septembre

Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme — 1er septembre

Un documentaire sur le 11 septembre diffusé en… septembre.

Les femmes et l’assassin — 9 septembre

Une commissaire de police et la mère d’une victime de meurtre traquent un tueur en série et tentent de le porter devant la justice.

Schumacher — 15 septembre

Retour sur l’immense carrière de Michael Schumacher, l’un des meilleurs pilotes de Formule 1.

