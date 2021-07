Microsoft et The Coalition ont partagé deux démos techniques impressionnantes du moteur Unreal Engine 5 sur Xbox Series X. Attention les yeux.

Il y a un peu plus d’un an, Epic Games montrait les prouesses de son nouveau moteur graphique — l’Unreal Engine 5 — grâce à une impressionnante démo technique tournant sur PlayStation 5. Depuis, la console de Sony a été lancée et a déjà fait le bonheur des propriétaires avec des jeux visuellement ébouriffants — comme Ratchet & Clank : Rift Apart ou encore Demon’s Souls. Aujourd’hui, c’est au tour de la Xbox Series X d’en mettre plein les yeux, avec deux vidéos vantant aussi les mérites de l’Unreal Engine 5. Elles ont été publiées le 26 juillet par Microsoft.

Ces nouvelles démos techniques n’ont pas été développées par Epic Games, mais par The Coalition, studio appartenant à Microsoft qui a donné naissance à Gears of War : Ultimate Edition, Gears of War 4 et Gears 5 (une licence initialement créée par… Epic Games avant d’être rachetée par la firme de Redmond). Comme toutes les présentations du genre, il y a matière à être vraiment impressionnés par ce qu’on voit. Bien évidemment, The Coalition précise qu’il ne s’agit pas d’un produit final.

L’Unreal Engine 5 est aussi impressionnant sur Xbox Series X

La première démo, intitulée Alpha Point, met en exergue les effets d’éclairage et de réflexion. On peut constater à quel point le niveau de réalisme est élevé, notamment au niveau des reflets sur la structure ultra réfléchissante ou de la propagation de la lumière. On s’y croirait vraiment. La deuxième démo, quant à elle, nous montre la modélisation très détaillée d’un personnage. On peut profiter d’un incroyable travail sur les textures et les expressions du visage — même à l’échelle micro (les pores de la peau, les rides, les aspérités de l’armure, la granulosité du cuir de la sacoche ou encore les poils de barbe).

Démo pour éclairages :

En voyant ces images magnifiques, il convient de garder à l’esprit qu’elles représentent ce qu’il est possible de faire avec une maîtrise totale des variables, sans aucune contrainte de gameplay. Autrement dit, elles sont davantage une cible à atteindre, qu’une promesse pour un avenir proche. On parle ici de séquences optimisées pour souligner un idéal graphique. Pour les développeurs de The Coalition, la tâche sera maintenant de s’en approcher le plus possible pour leur futur jeu (Gears 6 ?), tout en garantissant un niveau de performance confortable (c’est-à-dire, une fluidité irréprochable).

Démo pour les personnages :

Peut-on croire à ces graphismes sur Xbox Series X ? Oui, mais en faisant montre d’un peu de prudence. La console de Microsoft est, aujourd’hui, la plus puissante du marché tandis que Gears 5 est magnifique sur Xbox One X (et, par ricochet, sur Xbox Series X). Bref, on peut s’attendre à une véritable vitrine — celle que la console et ses propriétaires espèrent depuis sa sortie en novembre 2020.

