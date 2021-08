Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'interface de la Xbox Series X n'est pas en 4K. Cette évolution est néanmoins attendue pour les semaines à venir.

On peut se targuer d’être la console la plus puissante du marché, taillée pour rentabiliser la plus chère des télévisions et, dans le même temps, se contenter d’une interface en 1080p (Full HD). En effet, la Xbox Series X ne propose pas un affichage en 4K natif quand on navigue dans ses menus, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Mais ce petit défaut devrait prochainement être corrigé.

Dans un communiqué publié le 16 août, Microsoft a annoncé plusieurs changements à venir pour les membres Insiders (celles et ceux qui peuvent tester certaines fonctionnalités en avant-première). Parmi eux, il y aura donc une évolution de l’affichage de l’interface, avec de la 4K au programme. Il serait temps, alors que le premier anniversaire de la console approche. Pour rappel, l’interface de la Xbox Series X est la même que celle de la Xbox One, ce qui peut expliquer cette absence de définition 4K en natif.

L’interface de la Xbox Series X se met enfin à la 4K

« Ce changement signifie que les onglets Home, Guide, ainsi que les autres zones de l’interface vont être montrés dans une définition native supérieure pour une netteté accrue et une meilleure lisibilité des textes », indique Microsoft. Plus adaptée aux télévisions d’aujourd’hui, cette nouvelle interface éliminera les pixels grossiers. En revanche, la firme de Redmond ne précise pas si elle sera aussi en HDR. C’est le cas pour la PlayStation 5 (déjà en 4K native).

On ne sait pas non plus si les propriétaires d’une Xbox Series S bénéficieront de cette amélioration bienvenue. La console moins puissante de Microsoft est techniquement capable d’afficher un flux en 4K pour des contenus moins gourmands que des jeux vidéo (exemple : des films et séries sur Netflix). Il faudra sans doute patienter jusqu’au déploiement de la mise à jour publique pour le savoir.

En plus de cette affichage 4K, la Xbox Series X va hériter d’un mode Nuit. Il permettra de soulager nos yeux pendant de longues sessions nocturnes.

