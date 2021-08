Microsoft a lancé la phase de test d'une nouvelle fonctionnalité : un mode Nuit pour ses consoles Xbox. À quoi peut-il servir ?

Le mode Nuit — ou Sombre selon les différentes appellations — est devenu une fonctionnalité phare dans le monde des écosystèmes (iOS, Android, applications…). Elle va bientôt faire son chemin jusqu’à nos Xbox (Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X), comme le rapporte The Verge dans un article publié le 6 août. Elle devrait faire l’objet d’une future mise à jour — sachant que certains membres Insiders y ont déjà accès.

Le média propose un tour d’horizon en vidéo pour voir ce que le mode Nuit apportera concrètement aux utilisatrices et aux utilisateurs. L’idée est bien entendu de reposer les yeux avec un habillage visuel moins agressif. On découvre aussi que Microsoft a pensé à plusieurs options de personnalisation.

Le mode Nuit, selon Xbox

« Le mode Nuit réduit la lumière produite par la console, afin de trouver plus facilement le sommeil après une session de jeu », indique la description présente dans l’interface (onglet ‘Préférences’). Il sera possible de jouer sur deux jauges : une pour assombrir l’écran, une autre pour filtrer la lumière bleue. On peut également désactiver le HDR, format qui s’appuie sur des pics lumineux très élevés pour améliorer la dynamique d’image. Microsoft précise que les captures d’écran et les clips réalisés par nos soins ne sont pas affectés par ces filtres.

Optionnel, le mode Nuit peut s’activer automatiquement en fonction de nos préférences (en définissant des horaires) ou des heures de lever et de coucher du soleil.

À noter que ce mode Nuit ne s’arrête pas à ces filtres. Il sera par ailleurs autorisé de jouer sur la lumière produite par les boutons Xbox présents sur la console et la manette. Cette autre option concernant la partie hardware rappelle les paramètres sur lesquels on peut jouer avec un lecteur Blu-ray, un amplificateur home-cinéma ou même un téléviseur (il est généralement possible d’éteindre complètement la diode d’alimentation). Il est vrai que ce bouton emblématique ‘Xbox’, qui sert à allumer/éteindre et à ouvrir le guide, peut s’avérer très lumineux, voire éblouissant, quand on joue dans le noir. Ce qui peut gêner pour l’immersion dans certains titres qui misent d’abord sur une ambiance plus sombre pour capturer l’attention (exemple : un survival-horror comme Resident Evil).

