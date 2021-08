Disney a donné des détails sur sa nouvelle attraction Galactic Starcruiser, qui sera lancée dans son parc situé à Orlando en 2022. Attention, les tarifs font peur.

Fans de Star Wars, il est temps d’appeler son banquier. Dans un communiqué publié le 4 août, Disney a annoncé les tarifs de sa nouvelle expérience baptisée Galactic Starcruiser, qui sera proposée dans son parc situé à Orlando à partir de 2022. La multinationale a eu la main lourde sur la grille tarifaire. Chaque expérience, décrite comme unique et comprenant 2 jours/2 nuits, sera facturée, au minimum, 4 809 $ pour deux personnes (un peu plus de 4 000 €). Le prix évolue en fonction de la période, du nombre de participants et de la chambre choisie (on n’ose imaginer le prix pour une suite).

À noter que les familles payeront moins cher par tête. Par exemple, un voyage réunissant 2 adultes et 1 enfant coûtera 5 299 $ (un peu moins de 4 500 €) — soit 889 $ (750 €) par personne (contre 1 209 $ pour un duo, soit un peu plus de 1 000 €). En ajoutant un adulte à l’équation, on tombe à 749 $ par personne (630 €), soit 5 999 $ au total (un peu plus de 5 000 €). On retiendra donc que cette expérience ultra immersive sera réservée aux plus fortunés.

Galactic Starcruiser : pourquoi est-ce si cher ?

L’idée derrière Galactic Starcruiser est de plonger les visiteurs dans un univers Star Wars. Pendant ce trip finalement très court, les intéressés vivront Star Wars, mangeront Star Wars et dormiront Star Wars. Pour que la magie opère, Disney a bien évidemment pensé à toute une palanquée d’activités en lien avec la saga, y compris des cours de sabre laser et des leçons pour apprendre à jouer au Sabacc (un jeu de cartes). L’aventure démarre par un voyage dans l’hyperespace à bord d’un pod, depuis un terminal dédié. Une fois dans le vaisseau Starcruiser, c’est un véritable jeu de rôle grandeur nature qui se lance, avec des acteurs en costume qui accompagneront les utilisatrices et utilisateurs.

Bien évidemment, un certain soin a été accordé aux détails : « Chaque cabine propose sa propre fenêtre vers l’espace, avec une vue sur des vaisseaux spectaculaires et sur la galaxie. » Le vaisseau comprend bien évidemment un bar et un restaurant, lesquels proposeront boissons et aliments atypiques pour des « plats inoubliables ». Il faut bien justifier le prix.

Pour que l’immersion soit complète, il faudra que les participants assument leur rôle dans les événements prévus au planning. Ils pourront choisir leur propre voie, en rejoignant le Premier Ordre ou, a contrario, prêter allégeance à la Résistance. Les activités comprendront aussi un « voyage » vers Batuu.

