Microsoft s'est associé à des fabricants d'écrans pour proposer des produits certifiés Xbox. Est-ce vraiment utile ?

À l’occasion du lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, Microsoft a créé un nouveau macaron ‘Designed for Xbox’. Il désigne des produits optimisés pour les nouvelles consoles, conçus en partenariat avec des entreprises tierces. Le casque Beoplay Portal de Bang & Olufsen, que nous avons testé, entre dans cette catégorie — tout comme la manette Nacon Pro Compact. Et, preuve que Microsoft voit large, ce label va prochainement s’étendre à des écrans.

Dans un communiqué de presse envoyé le 22 juin, on découvre par exemple la référence 559M1RYV — ou Momentum pour les intimes –, produit par Philips. Il ne s’agit pas d’une télévision, mais bien d’un moniteur d’une diagonale de 55 pouces (139 centimètres. Philips et Microsoft mettent en avant les ports HDMI 2.1 pour appuyer cette certification ‘Designed for Xbox’. Cette interface intègre toutes les fonctionnalités dont peuvent profiter la Xbox Series S et la Xbox Series X pour offrir la plus belle image.

Et maintenant, des écrans ‘Designed for Xbox’

« Au contraire des téléviseurs, les moniteurs gaming Philips Momentum sont spécialement conçus pour le jeu sur console, avec une faible latence et un retard à l’affichage minime », indique l’entreprise. Une manière de justifier le tarif élevé : comptez 1 399 euros, soit le prix d’un téléviseur OLED à diagonale équivalente. La description de l’écran multiplie les termes techniques censés rassurer sur ses performances. On retiendra que le Momentum pourra afficher des jeux avec un framerate hyper élevé (jusque 120 fps), en 4K et en HDR (pic de luminosité établi à 1 000 nits).

Il intègre aussi une fréquence de rafraîchissement variable pour garantir une meilleure fluidité et éviter les disgracieuses déchirures d’écran. Est évoqué un mode Xbox spécifique, pour une image idéalement calibrée. Pour le son, Philips mise sur une barre de son intégrée, d’obédience Bowers & Wilkins (une marque qui jouit d’une belle réputation). En bref, le Philips Momentum dispose d’une fiche technique bien remplie, à laquelle on associerait une Xbox Series X sans aucun problème.

Il n’empêche, à ce prix, on jetterait plus volontiers notre dévolu sur un téléviseur OLED, lui-aussi équipé de ports HDMI 2.1 (on pense à la gamme C1 de LG, mise en avant par Microsoft). On perd ce mode Xbox dédié, mais on gagne en polyvalence — sans compter les bienfaits de la technologie OLED sur le rendu des noirs et les contrastes.

Philips promet déjà d’autres modèles pour les mois à venir, preuve qu’il y a la volonté de créer une gamme. De son côté, Microsoft s’est rapproché d’autres spécialistes. Deux écrans attendus pour la fin d’année sont présentés sur son site : un signé Asus, un autre imaginé par Acer.

On rappelle que Sony peut compter sur ses propres téléviseurs pour proposer des écrans optimisés pour la PlayStation 5. On sent en tout cas une volonté commune aux deux rivaux : celle d’encourager les joueuses et les joueurs à bien s’équiper pour accompagner leur console nouvelle génération.

Crédit photo de la une : Philips Signaler une erreur dans le texte

