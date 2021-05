Malgré des mises à jours régulières, Cyberpunk 2077 n'est visiblement pas près de revenir sur le PlayStation Store. La balle est dans le camp de Sony, a sous-entendu CD Projekt.

Plusieurs mois après sa sortie, Cyberpunk 2077 continue de pâtir de son lancement raté. Vite retiré du PlayStation Store en raison des performances désastreuses observées sur PS4, le RPG de CD Projekt Red n’est toujours pas revenu sur la plateforme de Sony. Le studio polonais a pourtant déployé plusieurs patchs servant à corriger les bugs. Aujourd’hui, il n’est toujours pas capable de communiquer une date de retour, rapporte VideoGamesChronicle dans un article publié le 25 mai.

Interrogé à ce sujet à l’occasion d’une réunion avec les investisseurs, Adam Kiciński, CEO, a indiqué : « Malheureusement, je n’ai rien à dire. Nous sommes toujours en discussion et, à chaque patch, il y a des progrès visibles, mais la décision finale appartient à Sony (…). » Comme les joueurs, CD Projekt Red est donc dans l’expectative concernant la vente de Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. Contacté par Numerama, PlayStation n’a aucun commentaire à ajouter.

Pourquoi Cyberpunk 2077 doit faire son retour sur le PlayStation Store

CD Projekt Red n’a pas eu besoin du PlayStation Store pour vendre Cyberpunk 2077. Malgré le bad buzz engendré à sa sortie, le RPG ambitieux s’est écoulé à près de 14 millions d’exemplaires rien qu’en 2020 — selon les chiffres fournis par l’analyste Daniel Ahmad. 28 % de ce volume ont été réalisés sur PlayStation 4, principalement grâce aux ventes physiques.

Néanmoins, l’absence de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store n’est pas sans conséquence. Ce n’est pas une bonne publicité : un jeu majeur comme l’est Cyberpunk 2077 se doit d’être sur les principaux canaux de ventes. Le PlayStation Store reste attaché à la console la plus vendue à l’heure actuelle (la PS4) et à celle amenée à prendre le relai (la PS5, quand elle sera en stock).

Tout porte à croire que Sony fait montre de patience sur ce dossier. Peut-être le constructeur japonais attend-il la version PS5 de Cyberpunk 2077, prévue d’ici la fin d’année. On a pu observer ces derniers mois que les mises à jour déployées par CD Projekt Red ont parfois fait plus de mal que de bien. De fait, la posture prudente de Sony reste justifiable. De son côté, Microsoft continue de vendre Cyberpunk 2077, mais avec un avertissement — « Il est possible que les joueurs rencontrent des problèmes de performance sur Xbox One tant que le jeu n’aura pas été mis à jour. »

